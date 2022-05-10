Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Пентагоне заметили, что украинцев депортируют в Россию

Анастасия КалатурВторник, 10 мая 2022, 03:50

США заметили признаки того, что некоторые украинцы депортированы в Россию.

Источник: официальный представитель Пентагона Джон Кирби, цитируемый Reuters и "Радио Свобода"

Детали: Кирби назвал эти действия "бессовестными".

Реклама:

На вопрос о лагерях Кирби ответил, что не может сказать, как они выглядят.

Напомним: По состоянию на конец апреля россияне принудительно переселили в РФ более 500 тысяч украинцев, в том числе 121 тысячу детей – при этом украинцам выдают документы, запрещающие покидать российские регионы в течение двух лет.

Темы: США
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко

По мнению Туска блокада украинской границы скоро прекратится

Украинцы больше всего доверяют Зеленскому и Киму, не доверяют − Бойко и Тимошенко

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Все новости...
США
Пентагон о контрнаступлении: ВСУ медленно продвигаются вперед и отражают атаки
Белый дом намекнул, что Пригожина убил Путин
В Пентагоне заверили, что средств для нужд Украины хватит
Последние новости
18:42
Более высокие налоги для ФЛП и превращение таможенников в следователей: Правительство утвердило Стратегию нацдоходов
18:32
Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин
18:24
Из Латвии выдворят минимум 1213 россиян, не выполнивших требований миграционного закона
18:11
Сменится руководитель Тернопольской ОВА: правительство согласовало увольнение Труша
18:08
Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко
17:59
Поворозник: На участке "Лыбедская" – "Демеевская" по сути построят новый тоннель
17:58
С 2024 года в Украине бесплодие будут лечить за государственный счет
17:52
Депутаты предлагают ввести в Украине День благодарения Богу
17:51
Судоходный гигант Hapag-Lloyd решил обходить Красное море на фоне атак йеменских хуситов
17:51
Почти 300 человек погибли от мин с начала большой войны — ГСЧС
Все новости...
Реклама: