В Пентагоне заметили, что украинцев депортируют в Россию
Вторник, 10 мая 2022, 03:50
США заметили признаки того, что некоторые украинцы депортированы в Россию.
Источник: официальный представитель Пентагона Джон Кирби, цитируемый Reuters и "Радио Свобода"
Детали: Кирби назвал эти действия "бессовестными".
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На вопрос о лагерях Кирби ответил, что не может сказать, как они выглядят.
Напомним: По состоянию на конец апреля россияне принудительно переселили в РФ более 500 тысяч украинцев, в том числе 121 тысячу детей – при этом украинцам выдают документы, запрещающие покидать российские регионы в течение двух лет.