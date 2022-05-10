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В Пентагоне заметили, что украинцев депортируют в Россию

Анастасия КалатурВторник, 10 мая 2022, 03:50

США заметили признаки того, что некоторые украинцы депортированы в Россию.

Источник: официальный представитель Пентагона Джон Кирби, цитируемый Reuters и "Радио Свобода"

Детали: Кирби назвал эти действия "бессовестными".

На вопрос о лагерях Кирби ответил, что не может сказать, как они выглядят.

Напомним: По состоянию на конец апреля россияне принудительно переселили в РФ более 500 тысяч украинцев, в том числе 121 тысячу детей – при этом украинцам выдают документы, запрещающие покидать российские регионы в течение двух лет.

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Темы: США
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