В Пентагоне заметили, что украинцев депортируют в Россию

США заметили признаки того, что некоторые украинцы депортированы в Россию.

Источник: официальный представитель Пентагона Джон Кирби, цитируемый Reuters и "Радио Свобода"

Детали: Кирби назвал эти действия "бессовестными".

На вопрос о лагерях Кирби ответил, что не может сказать, как они выглядят.

Напомним: По состоянию на конец апреля россияне принудительно переселили в РФ более 500 тысяч украинцев, в том числе 121 тысячу детей – при этом украинцам выдают документы, запрещающие покидать российские регионы в течение двух лет.