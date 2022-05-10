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В Конгресі США голосуватимуть за виділення 40 млрд доларів Україні

Анастасія КалатурВівторок, 10 травня 2022, 05:33
В Конгресі США голосуватимуть за виділення 40 млрд доларів Україні
ФОТО: GETTY

У вівторок Палата представників розгляне виділення Україні допомоги у розмірі 40 млрд доларів.

Джерело: лідер більшості Палати представників Конгресу США Стені Хойєр у CNN, джерела Reuters

Деталі: 28 квітня президент США Байден запросив у Конгресу 33 млрд доларів на підтримку України, зокрема понад 20 млрд доларів на військову допомогу.

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Джерела Reuters повідомили, що нова пропозиція включає додаткові 3,4 млрд доларів на військову допомогу та 3,4 млрд доларів на гуманітарну допомогу.

У понеділок президент Байден закликав Конгрес "негайно" ухвалити закон про допомогу Україні.

Як пише CNN, лідер більшості Палати представників Конгресу США Стені Хойер заявив, що Палата розгляне ці 40 мільярдів вже у вівторок.

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У листах до чиновників Палати представників держсекретар Ентоні Блінкен та міністр оборони Ллойд Остін заявили, що залишилося лише 100 млн доларів, які можна використати відповідно до повноважень, які дозволяють президенту санкціонувати передачу зброї без схвалення Конгресу. Очікується, що ці повноваження буде вичерпано до 19 травня.

Що передувало: Три дні тому Міністерство оборони   Штатів повідомило про надання Україні безпекової допомоги на суму до 150 млн доларів. До пакету допомоги входять: 25 тисяч 155-мм артилерійських снарядів; 3 протиартилерійські системи AN/TPQ-36; електронне обладнання для придушення перешкод; запчастини до техніки.

Нагадаємо: Штати за президентства Байдена виділили Україні близько 4,5 млрд доларів безпекової допомоги, у тому числі приблизно 3,8 млрд доларів з початку вторгнення Росії в Україну 24 лютого.

Теми: США
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