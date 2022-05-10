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В Конгрессе США будут голосовать за выделение 40 млрд долларов Украине

Анастасия КалатурВторник, 10 мая 2022, 05:33
ФОТО: GETTY

Во вторник Палата представителей рассмотрит выделение Украине помощи в размере 40 млрд долларов.

Источник: лидер большинства Палаты представителей Конгресса США Стени Хойер в CNN, источники Reuters

Детали: 28 апреля президент США Байден запросилу Конгресса 33 млрд долларов в поддержку Украины, в том числе более 20 млрд долларов на военную помощь.

Источники Reuters сообщили, что новое предложение включает в себя дополнительные 3,4 млрд долларов на военную помощь и 3,4 млрд долларов на гуманитарную помощь.

В понедельник президент Байден призвал Конгресс "немедленно" принять закон о помощи Украине.

Как пишет CNN, лидер большинства Палаты представителей Конгресса США Стени Хойер заявил, что Палата рассмотрит эти 40 миллиардов уже во вторник.

В письмах к чиновникам Палаты представителей госсекретарь Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин заявили, что осталось всего 100 млн долларов, которые можно использовать в соответствии с полномочиями, позволяющими президенту санкционировать передачу оружия без одобрения Конгресса. Ожидается, что эти полномочия будут исчерпаны до 19 мая.

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Что предшествовало: Три дня назад Министерство обороны Штатов сообщило о предоставлении Украине помощи по безопасности на сумму до 150 млн долларов. В пакет помощи входят: 25 тысяч 155-мм артиллерийских снарядов; 3 противоартиллерийские системы AN/TPQ-36; электронное оборудование для подавления помех; запчасти к технике.

Напомним: Штаты за президентства Байдена выделили Украине около 4,5 млрд долларов помощи по безопасности, в том числе примерно 3,8 млрд долларов с начала вторжения России в Украину 24 февраля.

Темы: США
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