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Донбас: відбито 15 атак росіян, знищено ЗРК і 9 російських танків 

Вівторок, 10 травня 2022, 08:28

Російська армія 22 рази обстріляла міста й села Луганської області за добу 9 травня, тривають бої за Воєводівку, Тошківку й Нижнє, а в Шипіловому росіяни відкрили вогонь по поліцейських.

Джерело: голова Луганської ОВА Сергій Гайдай

Дослівно: "Протягом 9 травня росіяни масовано обстрілювали всі можливі маршрути виїзду з території області. Небезпечно було в Білогорівці та Шипіловому. Тривають бої за Воєводівку, Тошківку та Нижнє".

Деталі: 22 рази обстріляні міста та села регіону за минулу добу. 

Є руйнування житла в Сєвєродонецьку та Лисичанську. 

Крім того, в Сєвєродонецьку ворожий снаряд поцілив в будівлю місцевого осередку Національної поліції, сталося значне займання, через що приміщення та обладнання знищені. 

При спробі обстеження руйнувань у Шипіловому, де залишаються заблокованими люди, росіяни відкрили вогонь по поліцейських. Одного співробітника травмовано. 

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Жителя Сєвєродонецька, який отримав осколкові поранення кінцівок у понеділок, госпіталізовано і доставлено до лікарні в Полтаві.

У напрямку Сєвєродонецька противник продовжує підготовку до наступальних дій

Дослівно: "За попередню добу на території Луганської та Донецької областей успішно відбито 15 атак ворога: знищено 1 зенітний ракетний комплекс, 9 танків, 3 артилерійські системи, 25 одиниць бойової броньованої техніки, 3 одиниці спеціальної інженерної техніки та 3 автомобілі ворога. Підрозділи ППО збили 1 безпілотний літальний апарат типу "Орлан-10".

Теми: Луганська областьДонецька областьДонецьквійна
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