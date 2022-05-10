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Донбасс: отбиты 15 атак россиян, уничтожены ЗРК и 9 российских танков

Вторник, 10 мая 2022, 08:28

Российская армия 22 раза обстреляла города и села Луганской области за сутки 9 мая, продолжаются бои за Воеводовку, Тошковку и Нижнее, а в Шипилово россияне открыли огонь по полицейским.

Источник: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай

Дословно: "В течение 9 мая россияне массированно обстреливали все возможные маршруты выезда с территории области. Опасно было в Белогоровке и Шипилово. Продолжаются бои за Воеводовку, Тошковку и Нижнее".

Детали: 22 раза обстреляны города и села региона за минувшие сутки.

Есть разрушение жилья в Северодонецке и Лисичанске.

Кроме того, в Северодонецке вражеский снаряд попал в здание местного отделения Национальной полиции, произошло значительное возгорание, из-за чего помещение и оборудование уничтожены.

При попытке обследования разрушений в Шипилово, где остаются заблокированными люди, россияне открыли огонь по полицейским. Один сотрудник травмирован.

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Житель Северодонецка, получивший осколочные ранения конечностей в понедельник, госпитализирован и доставлен в больницу в Полтаве.

В направлении Северодонецка противник продолжает подготовку к наступательным действиям

Дословно: "За предыдущие сутки на территории Луганской и Донецкой областей успешно отбито 15 атак врага: уничтожен 1 зенитный ракетный комплекс, 9 танков, 3 артиллерийские системы, 25 единиц боевой бронированной техники, 3 единицы специальной инженерной техники и 3 автомобиля врага. Подразделения ПВО сбили 1 беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10".

Темы: Луганская областьДонецкая областьДонецквойна
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