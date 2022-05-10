"Аль-Джазіра" показала вагон-рефрижератор із трупами убитих в Україні російських військових
Катарський телеканал "Аль-Джазіра" 9 травня опублікував репортаж про війну Росії проти України, у сюжеті серед іншого показали вагон-рефрижератор з тілами загиблих російських військових, а також вкрадене окупантами в Україні.
Джерело: "Медуза", "Аль-Джазіра"
Деталі: На відео журналістів видно мішки з тілами у формі, схожій на форму російської армії; етикетку бронежилета, виробленого в Росії; шеврони, що свідчать про належність загиблих військових до конкретних військових частин або елітних десантних військ.
Також серед особистих речей загиблих окупантів під час огляду виявили багато золотих виробів, вкрадених в українців.
Телеканал зазначає, що вагон із тілами загиблих російських військових знімали у Київській області. Тіла цих солдатів Росія забирати відмовилася.
Полковник ЗСУ Володимир Лямзін повідомив журналістам, що кожен убитий окупант – це доказ воєнних злочинів Росії в Україні.
Передісторія:
- 9 травня на головній сторінці одного з відомих пропагандистських видань Росії "Лента.ру" з'явилося низка матеріалів із критикою президента Росії Володимира Путіна, який напав на Україну. Зокрема, росіяни могли прочитати матеріали із заголовками "Володимир Путін перетворився на жалюгідного диктатора та параноїка", "Путін розв'язав одну з найбільш кровопролитних воєн 21 століття", "Зеленський виявився крутішим за Путіна" тощо.