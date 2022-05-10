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"Аль-Джазіра" показала вагон-рефрижератор із трупами убитих в Україні російських військових

Ірина БалачукВівторок, 10 травня 2022, 10:43
Скриншот з відео

Катарський телеканал "Аль-Джазіра" 9 травня опублікував репортаж про війну Росії проти України, у сюжеті серед іншого показали вагон-рефрижератор з тілами загиблих російських військових, а також вкрадене окупантами в Україні.

Джерело: "Медуза", "Аль-Джазіра"

Деталі: На відео журналістів видно мішки з тілами у формі, схожій на форму російської армії; етикетку бронежилета, виробленого в Росії; шеврони, що свідчать про належність загиблих військових до конкретних військових частин або елітних десантних військ. 

 
скриншот з відео

Також серед особистих речей загиблих окупантів під час огляду виявили багато золотих виробів, вкрадених в українців. 

 
скриншот з відео

Телеканал зазначає, що вагон із тілами загиблих російських військових знімали у Київській області. Тіла цих солдатів Росія забирати відмовилася. 

 
скриншот з відео

Полковник ЗСУ Володимир Лямзін повідомив журналістам, що кожен убитий окупант – це доказ воєнних злочинів Росії в Україні.

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Теми: РосіявійнаУкраїна
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