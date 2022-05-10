"Аль-Джазира" показала вагон-рефрижератор с трупами убитых в Украине российских военных

Катарский телеканал "Аль-Джазира" 9 мая опубликовал репортаж о войне России против Украины, в сюжете среди прочего, показали вагон-рефрижератор с телами погибших российских военных, а также украденное оккупантами в Украине.

Источник: "Медуза", "Аль-Джазира"

Детали: На видео журналистов видно мешки с телами в форме, похожей на форму российской армии; этикетку бронежилета, произведенного в России; шевроны, свидетельствовавшие о принадлежности погибших военных к конкретным военным частям или элитным десантным войскам.

Реклама:

скриншот из видео

Также среди личных вещей погибших оккупантов во время осмотра нашли много золотых изделий, украденных у жителей Украины.

скриншот из видео

Телеканал отмечает, что вагон с телами погибших российских военных был снят в Киевской области. Тела этих солдат Россия забирать отказалась.

скриншот из видео

Полковник ВСУ Владимир Лямзин сообщил журналистам, что каждый убитый оккупант – это доказательство военных преступлений России в Украине.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория: