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"Аль-Джазира" показала вагон-рефрижератор с трупами убитых в Украине российских военных

Ирина БалачукВторник, 10 мая 2022, 10:43
Аль-Джазира показала вагон-рефрижератор с трупами убитых в Украине российских военных
Скриншот из видео

Катарский телеканал "Аль-Джазира" 9 мая опубликовал репортаж о войне России против Украины, в сюжете среди прочего, показали вагон-рефрижератор с телами погибших российских военных, а также украденное оккупантами в Украине.

Источник: "Медуза", "Аль-Джазира"

Детали: На видео журналистов видно мешки с телами в форме, похожей на форму российской армии; этикетку бронежилета, произведенного в России; шевроны, свидетельствовавшие о принадлежности погибших военных к конкретным военным частям или элитным десантным войскам. 

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скриншот из видео

Также среди личных вещей погибших оккупантов во время осмотра нашли много золотых изделий, украденных у жителей Украины.   

 
скриншот из видео

Телеканал отмечает, что вагон с телами погибших российских военных был снят в Киевской области. Тела этих солдат Россия забирать отказалась. 

 
скриншот из видео

Полковник ВСУ Владимир Лямзин сообщил журналистам, что каждый убитый оккупант – это доказательство военных преступлений России в Украине.

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Темы: РосcиявойнаУкраина
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