"Аль-Джазира" показала вагон-рефрижератор с трупами убитых в Украине российских военных
Катарский телеканал "Аль-Джазира" 9 мая опубликовал репортаж о войне России против Украины, в сюжете среди прочего, показали вагон-рефрижератор с телами погибших российских военных, а также украденное оккупантами в Украине.
Источник: "Медуза", "Аль-Джазира"
Детали: На видео журналистов видно мешки с телами в форме, похожей на форму российской армии; этикетку бронежилета, произведенного в России; шевроны, свидетельствовавшие о принадлежности погибших военных к конкретным военным частям или элитным десантным войскам.
Также среди личных вещей погибших оккупантов во время осмотра нашли много золотых изделий, украденных у жителей Украины.
Телеканал отмечает, что вагон с телами погибших российских военных был снят в Киевской области. Тела этих солдат Россия забирать отказалась.
Полковник ВСУ Владимир Лямзин сообщил журналистам, что каждый убитый оккупант – это доказательство военных преступлений России в Украине.
Предыстория:
- 9 мая на главной странице одного из известных пропагандистских изданий России "Лента.ру" появился ряд материалов с критикой президента России Владимира Путина, который напал на Украину. В частности россияне могли прочитать материалы с заголовками "Владимир Путин превратился в жалкого диктатора и параноика", "Путин развязал одну из самых кровопролитных войн 21 века", "Зеленский оказался круче Путина" и др.