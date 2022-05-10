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"Висотою з людський зріст": окупанти організували під Донецьком звалище вбитих - СБУ

Валентина РоманенкоВівторок, 10 травня 2022, 12:54

Щоб приховати свої втрати на війні в Україні, Росія записує убитих військових до списку "безвісти зниклих".

Джерело: Служба безпеки України

Дослівно: "Їхні тіла складують на імпровізованих звалищах, де "двухсотих" так багато, що гори трупів досягають двох метрів заввишки.

Про це свідчать нові телефонні розмови загарбників, які вдалося перехопити СБУ.

"Это не морг, это свалка. Здоровенное, это… поле – не поле, полигон – не полигон… Огорожено, оцеплено, никого не пускают. И, короче, там тысячами привозят. Свалка высотой с человеческий рост…" – розповідає ворожий загарбник своїй дружині з "ДНР".

Деталі: За його словами, це звалище організували прямо під окупованим Донецьком. Його охорона заробляє шалені гроші, допомагаючи родичам мерців знайти їхні останки.

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Окупант, чию розмову перехоплено, дізнався про це – тому що там його знайома відшукала тіло брата. СБУ закликає батьків, дружин і рідних окупантів зробити все можливе, щоб їхні близькі не йшли на цю війну та не гнили на полігоні просто неба.

Теми: СБУвійна
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