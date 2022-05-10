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"Висотою з людський зріст": окупанти організували під Донецьком звалище вбитих - СБУ

Валентина РоманенкоВівторок, 10 травня 2022, 12:54
Висотою з людський зріст: окупанти організували під Донецьком звалище вбитих - СБУ

Щоб приховати свої втрати на війні в Україні, Росія записує убитих військових до списку "безвісти зниклих".

Джерело: Служба безпеки України

Дослівно: "Їхні тіла складують на імпровізованих звалищах, де "двухсотих" так багато, що гори трупів досягають двох метрів заввишки.

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Про це свідчать нові телефонні розмови загарбників, які вдалося перехопити СБУ.

"Это не морг, это свалка. Здоровенное, это… поле – не поле, полигон – не полигон… Огорожено, оцеплено, никого не пускают. И, короче, там тысячами привозят. Свалка высотой с человеческий рост…" – розповідає ворожий загарбник своїй дружині з "ДНР".

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Деталі: За його словами, це звалище організували прямо під окупованим Донецьком. Його охорона заробляє шалені гроші, допомагаючи родичам мерців знайти їхні останки.

Окупант, чию розмову перехоплено, дізнався про це – тому що там його знайома відшукала тіло брата. СБУ закликає батьків, дружин і рідних окупантів зробити все можливе, щоб їхні близькі не йшли на цю війну та не гнили на полігоні просто неба.

Теми: СБУвійна
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