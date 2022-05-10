"Высотой с человеческий рост": оккупанты организовали под Донецком свалку убитых - СБУ

Чтобы скрыть свои потери на войне в Украине, Россия записывает убитых военных в список "без вести пропавших".

Источник: Служба безопасности Украины

Дословно: "Их тела складывают на импровизированных свалках, где "двухсотых" так много, что горы трупов достигают двух метров высоты.

Об этом свидетельствуют новые телефонные разговоры захватчиков, которые удалось перехватить СБУ.

"Это не морг, это свалка. Здоровенное, это… поле – не поле, полигон – не полигон… Огорожено, оцеплено, никого не пускают. И, короче, там тысячами привозят. Свалка высотой с человеческий рост..." – рассказывает вражеский захватчик своей жене из "ДНР".

Детали: По его словам, эту свалку организовали прямо под оккупированным Донецком. Его охрана зарабатывает безумные деньги, помогая родственникам мертвецов найти их останки.

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Оккупант, чей разговор перехвачен, узнал об это, потому что там его знакомая отыскала тело брата. СБУ призывает родителей, жен и родных оккупантов сделать все возможное, чтобы их близкие не шли на эту войну и не гнили на полигоне под открытым небом.