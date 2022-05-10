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Росіяни "привітали" Сумщину з Днем перемоги віялом ракет і залпами артилерії

Олена РощінаВівторок, 10 травня 2022, 13:01
Наслідки обстрілів, фото ОК "Північ"

9 травня російські військові обстріляли Сумську й Чернігівську області, які межують з РФ, по Сумщині впродовж дня випустили щонайменше два десятки ракет, також вели обстріли з реактивних систем залпового вогню.

Джерело: оперативне командування "Північ"

Дослівно: "День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні не обійшовся без "подарунків" від ворожих сусідів.

Уранці з території Росії двічі обстріляли Сумщину з РСЗО.

Після 9 ранку з боку російського села Єлизаветівка прилетіло 10 ракет, які розірвалися на відстані близько 10 км від кордону у полі між двома селами Хотінської селищної об'єднаної територіальної громади.

Менш ніж через пів години в поле на Сумщині прилетіло ще 10 ракет з Росії. Постраждалих в результаті обстрілів немає".

 

Деталі: Вечір 9 травня на Сумщині закінчився знову повітряною тривогою та обстрілами.

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Близько 22:00 росіяни обстріляли території Новослобідської та Ворожбянської громад. 

Втрат немає, інформація по руйнуванням уточнюється.

 

Обстрілів з боку Російської Федерації 9 травня зазнала і територія Чернігівської області, а саме ділянка відповідальності відділу прикордонної служби "Гірськ".

Теми: Сумська областьЧернігівська областьвійнаРосія
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