Россияне "поздравили" Сумщину с Днем победы веером ракет и залпами артиллерии

9 мая российские военные обстреляли границу с РФ Сумскую и Черниговскую области, по Сумщине в течение дня выпустили по меньшей мере два десятка ракет, также вели обстрелы из реактивных систем залпового огня.

Источник: оперативное командование "Север" ("Північ")

Дословно: "День победы над нацизмом во Второй мировой войне не обошелся без "подарков" от вражеских соседей.

Реклама:

Утром с территории России дважды обстреляли Сумщину из РСЗО.

После 9 утра со стороны российского села Елизаветовка прилетело 10 ракет, которые разорвались на расстоянии около 10 км от границы в поле между двумя селами Хотинского поселковой объединенной территориальной общины.

Менее чем через полчаса в поле в Сумскую область прилетело еще 10 ракет из России. Пострадавших в результате обстрелов нет".

ВИДЕО ДНЯ

Детали: Вечер 9 мая в Сумской области закончился снова воздушной тревогой и обстрелами.

Около 22:00 россияне обстреляли территории Новослободской и Ворожбянской общин.

Потерь нет, информация по разрушениям уточняется.

Обстрелам со стороны Российской Федерации 9 мая подверглась и территория Черниговской области, а именно участок ответственности отдела пограничной службы "Горск".