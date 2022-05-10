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Россияне "поздравили" Сумщину с Днем победы веером ракет и залпами артиллерии

Елена РощинаВторник, 10 мая 2022, 13:01
Последствия обстрелов, фото ОК "Север"

9 мая российские военные обстреляли границу с РФ Сумскую и Черниговскую области, по Сумщине в течение дня выпустили по меньшей мере два десятка ракет, также вели обстрелы из реактивных систем залпового огня.

Источник: оперативное командование "Север" ("Північ")

Дословно: "День победы над нацизмом во Второй мировой войне не обошелся без "подарков" от вражеских соседей.

Утром с территории России дважды обстреляли Сумщину из РСЗО. 

После 9 утра со стороны российского села Елизаветовка прилетело 10 ракет, которые разорвались на расстоянии около 10 км от границы в поле между двумя селами Хотинского поселковой объединенной территориальной общины.

Менее чем через полчаса в поле в Сумскую область прилетело еще 10 ракет из России. Пострадавших в результате обстрелов нет".

 

Детали: Вечер 9 мая в Сумской области закончился снова воздушной тревогой и обстрелами.

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Около 22:00 россияне обстреляли территории Новослободской и Ворожбянской общин.

Потерь нет, информация по разрушениям уточняется.

 

Обстрелам со стороны Российской Федерации 9 мая подверглась и территория Черниговской области, а именно участок ответственности отдела пограничной службы "Горск".

Темы: Сумская областьЧерниговская областьвойнаРосcия
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