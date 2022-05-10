Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне "поздравили" Сумщину с Днем победы веером ракет и залпами артиллерии

Елена РощинаВторник, 10 мая 2022, 13:01
Россияне поздравили Сумщину с Днем победы веером ракет и залпами артиллерии
Последствия обстрелов, фото ОК "Север"

9 мая российские военные обстреляли границу с РФ Сумскую и Черниговскую области, по Сумщине в течение дня выпустили по меньшей мере два десятка ракет, также вели обстрелы из реактивных систем залпового огня.

Источник: оперативное командование "Север" ("Північ")

Дословно: "День победы над нацизмом во Второй мировой войне не обошелся без "подарков" от вражеских соседей.

Реклама:

Утром с территории России дважды обстреляли Сумщину из РСЗО. 

После 9 утра со стороны российского села Елизаветовка прилетело 10 ракет, которые разорвались на расстоянии около 10 км от границы в поле между двумя селами Хотинского поселковой объединенной территориальной общины.

Менее чем через полчаса в поле в Сумскую область прилетело еще 10 ракет из России. Пострадавших в результате обстрелов нет".

ВИДЕО ДНЯ
 

Детали: Вечер 9 мая в Сумской области закончился снова воздушной тревогой и обстрелами.

Около 22:00 россияне обстреляли территории Новослободской и Ворожбянской общин.

Потерь нет, информация по разрушениям уточняется.

 

Обстрелам со стороны Российской Федерации 9 мая подверглась и территория Черниговской области, а именно участок ответственности отдела пограничной службы "Горск".

Темы: Сумская областьЧерниговская областьвойнаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко

По мнению Туска блокада украинской границы скоро прекратится

Украинцы больше всего доверяют Зеленскому и Киму, не доверяют − Бойко и Тимошенко

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Все новости...
Сумская область
На Сумщине в результате обстрела пострадали три человека
Россияне атаковали Сумскую область НАР, сбрасывали мины
Россияне за сутки 19 раз обстреляли Сумскую область
Последние новости
18:51
Туск готовит новое бюджетное предложение, чтобы преодолеть вето президента
18:42
Более высокие налоги для ФЛП и превращение таможенников в следователей: Правительство утвердило Стратегию нацдоходов
18:32
Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин
18:24
Из Латвии выдворят минимум 1213 россиян, не выполнивших требований миграционного закона
18:11
Сменится руководитель Тернопольской ОВА: правительство согласовало увольнение Труша
18:08
Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко
17:59
Поворозник: На участке "Лыбедская" – "Демеевская" по сути построят новый тоннель
17:58
С 2024 года в Украине бесплодие будут лечить за государственный счет
17:52
Депутаты предлагают ввести в Украине День благодарения Богу
17:51
Судоходный гигант Hapag-Lloyd решил обходить Красное море на фоне атак йеменских хуситов
Все новости...
Реклама: