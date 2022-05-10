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Росіяни вивезли всю техніку зі шкіл та лікарні у Кремінній – голова ОВА

Ірина БалачукВівторок, 10 травня 2022, 13:39
Росіяни вивезли всю техніку зі шкіл та лікарні у Кремінній – голова ОВА
Фото з Telegram Гайдая

Російські військові після окупації міста Кремінна у Луганській області вивезли в Росію всю сучасну техніку та обладнання зі шкіл та лікарні.

Джерело: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram

Пряма мова Гайдая: "Після окупації міста, на плацу Луганського обласного військового ліцею "Кадетський корпус ім. героїв Молодої гвардії" окупанти повісили свою ганчірку, вишкребли з фасаду напис "Слава Україні" і обчистили всі приміщення.

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Всю сучасну техніку вивезли до РФ. Окрім того, брали, що до вподоби, з казарм, їдальні, складських приміщень. Росіяни обстежили кожен сантиметр освітнього закладу. Школи міста теж "звільнили" від майна". 

 
Фото з Telegram гайдая 

Деталі: За словами Гайдая, так само сталося і з медичним містечком – росіяни вже в перші дні окупації почали демонтувати обладнання та перевозити до Луганська чи Росії.

"Ідіоти, ви спочатку навчіться цим користуватися. Це ж як кепсько ви живете, що здивувалися інтерактивній дошці в школі?", – підсумував голова ОВА.

Теми: Луганська областьвійнаокупаціямародерство
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