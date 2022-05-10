Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Росіяни вивезли всю техніку зі шкіл та лікарні у Кремінній – голова ОВА

Ірина БалачукВівторок, 10 травня 2022, 13:39
Фото з Telegram Гайдая

Російські військові після окупації міста Кремінна у Луганській області вивезли в Росію всю сучасну техніку та обладнання зі шкіл та лікарні.

Джерело: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram

Пряма мова Гайдая: "Після окупації міста, на плацу Луганського обласного військового ліцею "Кадетський корпус ім. героїв Молодої гвардії" окупанти повісили свою ганчірку, вишкребли з фасаду напис "Слава Україні" і обчистили всі приміщення.

Всю сучасну техніку вивезли до РФ. Окрім того, брали, що до вподоби, з казарм, їдальні, складських приміщень. Росіяни обстежили кожен сантиметр освітнього закладу. Школи міста теж "звільнили" від майна". 

 
Фото з Telegram гайдая 

Деталі: За словами Гайдая, так само сталося і з медичним містечком – росіяни вже в перші дні окупації почали демонтувати обладнання та перевозити до Луганська чи Росії.

"Ідіоти, ви спочатку навчіться цим користуватися. Це ж як кепсько ви живете, що здивувалися інтерактивній дошці в школі?", – підсумував голова ОВА.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Луганська областьвійнаокупаціямародерство
Головне сьогодні

ВІДЕОЗеленський розказав, за що пам'ятатимуть Кравчука

Помер перший президент України Леонід Кравчук

відеоПридністровська загроза: Одещина готує ще 2 тисячі добровольців Тероборони

фотоПутін передав планування війни від ФСБ до ГРУ – розслідувачі

Прикордонники посилюють режимні обмеження на Чернігівщині

Розвідка США: Путін хоче ввести воєнний стан в РФ й почати війну у Придністров'ї

Усі новини...
Луганська область
Луганщина: у Білогорівці ЗСУ знищили понтони й техніку ворога, росіяни тікали вплав
Окупанти обстріляли Луганську область "святковими" снарядами з "побєдобєсієм"
Донбас: відбито 15 атак росіян, знищено ЗРК і 9 російських танків 
Останні новини
23:47
Чехія: обговорення в парламенті питання українських біженців завершилося скандалом
23:39
В очікуванні 200-го літака: ППО мінусує 4 безпілотника і вертоліт
23:22
відеоРосійські загарбники продовжують бомбардувати "Азовсталь"
23:20
Росія здійснила кібератаку на сайти телеком-операторів
23:15
подкастДень, коли Кравчук увійшов в історію України - проголошення Незалежності
23:14
Харківщина: росіяни вбили мирного мешканця, ще 10 поранені
23:10
ВІДЕОЗеленський розказав, за що пам'ятатимуть Кравчука
23:04
Лише чверть громадян Молдови вважає Путіна зачинщиком війни – опитування
22:53
Зеленський просить не тиснути на ЗСУ очікуванням щоденних перемог
22:48
Милованов керуватиме вилученими російськими активами
Усі новини...