Росіяни вивезли всю техніку зі шкіл та лікарні у Кремінній – голова ОВА

Російські військові після окупації міста Кремінна у Луганській області вивезли в Росію всю сучасну техніку та обладнання зі шкіл та лікарні.

Джерело: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram

Пряма мова Гайдая: "Після окупації міста, на плацу Луганського обласного військового ліцею "Кадетський корпус ім. героїв Молодої гвардії" окупанти повісили свою ганчірку, вишкребли з фасаду напис "Слава Україні" і обчистили всі приміщення.

Всю сучасну техніку вивезли до РФ. Окрім того, брали, що до вподоби, з казарм, їдальні, складських приміщень. Росіяни обстежили кожен сантиметр освітнього закладу. Школи міста теж "звільнили" від майна".

Фото з Telegram гайдая

Деталі: За словами Гайдая, так само сталося і з медичним містечком – росіяни вже в перші дні окупації почали демонтувати обладнання та перевозити до Луганська чи Росії.



"Ідіоти, ви спочатку навчіться цим користуватися. Це ж як кепсько ви живете, що здивувалися інтерактивній дошці в школі?", – підсумував голова ОВА.