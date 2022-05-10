Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Россияне вывезли всю технику из школ и больницы в Кременной – глава ОВА

Ирина БалачукВторник, 10 мая 2022, 13:39
Фото из Telegram Гайдая

Российские военные после оккупации города Кременная в Луганской области вывезли в Россию всю современную технику и оборудование из школ и больницы.

Источник: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram

Прямая речь Гайдая: "После оккупации города на плацу Луганского областного военного лицея "Кадетский корпус им. героев Молодой гвардии" оккупанты повесили свою тряпку, выскребли из фасада надпись "Слава Украине" и обчистили все помещения.

Всю современную технику вывезли в РФ. Кроме того, брали все, что что нравится, из казарм, столовой, складских помещений. Россияне обследовали каждый сантиметр образовательного учреждения. Школы города тоже "освободили" от имущества". 

 
Фото с Telegram гайдая 

Детали: По словам Гайдая, так же произошло и с медицинским городком – россияне уже в первые дни оккупации начали демонтировать оборудование и перевозить в Луганск или Россию.

"Идиоты, вы сначала научитесь этим пользоваться. Это как же плохо вы живете, что удивились интерактивной доске в школе?", – подытожил председатель ОВА.

Темы: Луганская областьвойнаоккупациямародерство
Главное сегодня

В Германии арестовали роскошную яхту соратника Путина

Украина прошла в финал Евровидения-2022. Результаты первого полуфинала

ВИДЕОЗеленский рассказал, за что будут помнить Кравчука

Умер первый президент Украины Леонид Кравчук

видеоПриднестровская угроза: Одесщина готовит еще 2 тысячи добровольцев Теробороны

фотоПутин передал планирование войны от ФСБ в ГРУ – расследователи

Все новости...
Луганская область
Луганщина: в Белогоровке ВСУ уничтожили понтоны и технику врага, россияне бежали вплавь
Оккупанты обстреляли Луганскую область "праздничными" снарядами с "победобесием"
Донбасс: отбиты 15 атак россиян, уничтожены ЗРК и 9 российских танков
Последние новости
00:52
Россия заявила, что за сутки вывезла из Украины более 1100 детей
00:43
РФ использовала против Украины 10-12 гиперзвуковых ракет – Пентагон
00:23
В Сенате США зарегистрировали резолюцию о признании России государством-спонсором терроризма
00:13
В Германии арестовали роскошную яхту соратника Путина
00:12
Украина прошла в финал Евровидения-2022. Результаты первого полуфинала
00:09
Глава МИД Нидерландов скрывался в Киеве в бомбоубежище из-за угрозы российских бомб
23:47
Чехия: обсуждение в парламенте вопроса украинских беженцев закончилось скандалом
23:39
В ожидании 200-го самолета: ПВО минусирует 4 беспилотника и вертолет
23:22
видеоРоссийские захватчики продолжают бомбить "Азовсталь"
23:20
Россия осуществила кибератаку на сайты телеком-операторов
Все новости...