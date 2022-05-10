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Россияне вывезли всю технику из школ и больницы в Кременной – глава ОВА

Ирина БалачукВторник, 10 мая 2022, 13:39
Россияне вывезли всю технику из школ и больницы в Кременной – глава ОВА
Фото из Telegram Гайдая

Российские военные после оккупации города Кременная в Луганской области вывезли в Россию всю современную технику и оборудование из школ и больницы.

Источник: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram

Прямая речь Гайдая: "После оккупации города на плацу Луганского областного военного лицея "Кадетский корпус им. героев Молодой гвардии" оккупанты повесили свою тряпку, выскребли из фасада надпись "Слава Украине" и обчистили все помещения.

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Всю современную технику вывезли в РФ. Кроме того, брали все, что что нравится, из казарм, столовой, складских помещений. Россияне обследовали каждый сантиметр образовательного учреждения. Школы города тоже "освободили" от имущества". 

 
Фото с Telegram гайдая 

Детали: По словам Гайдая, так же произошло и с медицинским городком – россияне уже в первые дни оккупации начали демонтировать оборудование и перевозить в Луганск или Россию.

"Идиоты, вы сначала научитесь этим пользоваться. Это как же плохо вы живете, что удивились интерактивной доске в школе?", – подытожил председатель ОВА.

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Темы: Луганская областьвойнаоккупациямародерство
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