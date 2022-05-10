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У Харкові готують свою дерусифікацію

Валентина РоманенкоВівторок, 10 травня 2022, 14:32
У Харкові готують свою дерусифікацію
фото з сайту міськради Харкова

На розгляд депутатів Харківської міськради 11 травня буде винесено питання про перейменування чотирьох топонімів у Харкові.

Джерело: директор Департаменту у справах інформації та зв'язків із громадськістю міськради Юрій Сидоренко

Деталі: Чиновник повідомив, що у вівторок відбулося засідання Топонімічної комісії. За результатами її роботи у середу депутатам буде запропоновано перейменувати 4 вулиці:

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1) Проспект Московський – на проспект Героїв Харкова;

2) Район Московський – на район Салтівський;

3) Шосе Білгородське – на Харківське шосе;

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4) Узвіз Білгородський – на вулицю Героїв Рятувальників.

Теми: дерусифікаціяХарків
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