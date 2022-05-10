У Харкові готують свою дерусифікацію
Вівторок, 10 травня 2022, 14:32
На розгляд депутатів Харківської міськради 11 травня буде винесено питання про перейменування чотирьох топонімів у Харкові.
Джерело: директор Департаменту у справах інформації та зв'язків із громадськістю міськради Юрій Сидоренко
Деталі: Чиновник повідомив, що у вівторок відбулося засідання Топонімічної комісії. За результатами її роботи у середу депутатам буде запропоновано перейменувати 4 вулиці:
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1) Проспект Московський – на проспект Героїв Харкова;
2) Район Московський – на район Салтівський;
3) Шосе Білгородське – на Харківське шосе;
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4) Узвіз Білгородський – на вулицю Героїв Рятувальників.