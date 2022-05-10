В Харькове готовят свою дерусификацию

На рассмотрение депутатов Харьковского горсовета 11 мая будет вынесен вопрос о переименовании четырех топонимов в Харькове.

Источник: директор Департамента по делам информации и связей с общественностью горсовета Юрий Сидоренко

Детали: Чиновник сообщил, что во вторник состоялось заседание Топонимической комиссии. По результатам ее работы завтра депутатам будет предложено переименовать 4 улицы:

1) Проспект Московский - в проспект Героев Харькова;

2) Район Московский - в район Салтовский;

3) Шоссе Белгородское - в Харьковское шоссе;

4) Спуск Белгородский - в улицу Героев Спасателей.