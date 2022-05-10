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В Харькове готовят свою дерусификацию

Валентина РоманенкоВторник, 10 мая 2022, 14:32
В Харькове готовят свою дерусификацию
фото с сайта горсовета Харькова

На рассмотрение депутатов Харьковского горсовета 11 мая будет вынесен вопрос о переименовании четырех топонимов в Харькове.

Источник: директор Департамента по делам информации и связей с общественностью горсовета Юрий Сидоренко

Детали: Чиновник сообщил, что во вторник состоялось заседание Топонимической комиссии. По результатам ее работы завтра депутатам будет предложено переименовать 4 улицы:

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1) Проспект Московский - в проспект Героев Харькова;

2) Район Московский - в район Салтовский;

3) Шоссе Белгородское - в Харьковское шоссе;

ВИДЕО ДНЯ

4) Спуск Белгородский - в улицу Героев Спасателей.

Темы: дерусификацияХарьков
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