Оборонний комітет фінського парламенту рекомендував вступ країни до НАТО
Згідно з висновком оборонного комітету парламенту, членство Фінляндії в НАТО є найкращим рішенням для її безпеки.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Helsingin Sanomat.
Комітет завершив свій висновок щодо так званої актуальної доповіді, яка тісно пов'язана з процесом вступу Фінляндії в НАТО
"Фінляндія приєднується до НАТО, щоб максимізувати власну безпеку, захистити власну країну. Це не спрямовано проти когось", – сказав голова комітету Петтері Орпо.
Згідно з думкою комітету, Фінляндія не повинна мати будь-яких застережень або передумов для своєї заявки на членство.
"Членство в НАТО значно підвищило б планку агресії Росії", - заявляє комітет. Він стверджує, що двосторонніх чи інших багатосторонніх угод було б недостатньо для цього.
Доповідь обговорювалася протягом останніх тижнів загалом у одинадцяти парламентських комітетах фінського парламенту.
Вона не формує пряму позицію щодо членства Фінляндії в НАТО, але надає можливість обговорення та доступу до інформації для парламентарів.
Як один із ключових комітетів, комітет з питань оборони консультувався з десятками експертів під час підготовки висновку.
Він та інші комітети нададуть свої висновки комітету із закордонних справ, який підготує остаточну доповідь.
У четвер, 12 травня, президент Саулі Нііністьо має висловити свою позицію щодо членства Фінляндії в НАТО. Потім парламентські групи затвердять заявку, текст якої вже написаний.
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