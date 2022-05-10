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Оборонний комітет фінського парламенту рекомендував вступ країни до НАТО

"Європейська правда"Вівторок, 10 травня 2022, 15:07

Згідно з висновком оборонного комітету парламенту, членство Фінляндії в НАТО є найкращим рішенням для її безпеки.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Helsingin Sanomat.

Комітет завершив свій висновок щодо так званої актуальної доповіді, яка тісно пов'язана з процесом вступу Фінляндії в НАТО

"Фінляндія приєднується до НАТО, щоб максимізувати власну безпеку, захистити власну країну. Це не спрямовано проти когось", – сказав голова комітету Петтері Орпо.

Згідно з думкою комітету, Фінляндія не повинна мати будь-яких застережень або передумов для своєї заявки на членство.

"Членство в НАТО значно підвищило б планку агресії Росії", - заявляє комітет. Він стверджує, що двосторонніх чи інших багатосторонніх угод було б недостатньо для цього.

Доповідь обговорювалася протягом останніх тижнів загалом у одинадцяти парламентських комітетах фінського  парламенту.

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Вона не формує пряму позицію щодо членства Фінляндії в НАТО, але надає можливість обговорення та доступу до інформації для парламентарів.

Як один із ключових комітетів, комітет з питань оборони консультувався з десятками експертів під час підготовки висновку.

Він та інші комітети нададуть свої висновки комітету із закордонних справ, який підготує остаточну доповідь.

У четвер, 12 травня, президент Саулі Нііністьо має висловити свою позицію щодо членства Фінляндії в НАТО. Потім парламентські групи затвердять заявку, текст якої вже написаний.

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Теми: ФінляндіяНАТО
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