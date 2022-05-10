Оборонный комитет финского парламента рекомендовал вступление страны в НАТО

Согласно заключению оборонного комитета парламента, членство Финляндии в НАТО является наилучшим решением для безопасности.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Helsingin Sanomat.

Комитет завершил свой вывод по так называемому актуальному докладу, который тесно связан с процессом вступления Финляндии в НАТО

"Финляндия присоединяется к НАТО, чтобы максимизировать собственную безопасность, защитить собственную страну. Это не направлено против кого-либо", – сказал глава комитета Петтери Орпо.

Согласно мнению комитета, Финляндия не должна иметь каких-либо оговорок или предпосылок для своей заявки на членство.

"Членство в НАТО значительно повысило бы планку агрессии России", - заявляет комитет. Он утверждает, что двусторонних или других многосторонних соглашений было бы недостаточно для этого.

Доклад обсуждался в течение последних недель в одиннадцати парламентских комитетах финского парламента.

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Она не формирует прямую позицию по членству Финляндии в НАТО, но предоставляет возможность обсуждения и доступа к информации для парламентариев.

Как один из ключевых комитетов, комитет по обороне консультировался с десятками экспертов во время подготовки заключения.

Он и другие комитеты представят свои выводы комитету по иностранным делам, который подготовит окончательный доклад.

В четверг, 12 мая, президент Саули Ниинисте должен выразить свою позицию по поводу членства Финляндии в НАТО. Затем парламентские группы утвердят заявку, текст которой уже написан.

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