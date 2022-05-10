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Росіяни шлють погрози дівчині, яка облила посла РФ "кров'ю" з бурякового соку

Олена РощінаВівторок, 10 травня 2022, 15:07
Ірина Земляна, фото з Facebook Żenia Klimakin

Журналістка та медіаекспертка "Інституту масової інформації" Ірина Земляна, яка провела акцію зі штучною "кров'ю" 9 травня у Варшаві, отримує погрози від росіян. 

Джерело: Ірина Земляна в ефірі "Громадського радіо"

Деталі: За ніч журналістка отримала близько 700 погроз лише в Telegram, але погрожують їй і в інших соцмережах. 

Під час акції у Варшаві 9 травня "штучна кров", яку Ірина Земляна розірвала на себе, потрапила на посла РФ Сергія Андрєєва. 

Після акції Земляну затримала польська поліція. Її забрали до автозака прямо під час коментаря у прямому ефірі. Переписавши її особисті дані, журналістку відпустили.

Пряма мова Земляної: "Усі мої дані, включно з паспортом, номерами телефонів, профілями у соцмережах, були злиті в російські пабліки. Зараз я переживаю атаку, погрози знайти мене і вбити від росіян. За ніч лише в Telegram я отримала близько 700 повідомлень. Погрожують мені в усіх соцмережах".

Деталі: Акція українських активістів та активісток завадила послу Росії покласти квіти до могил радянських солдатів першого разу. Під крики "Фашисти!" російська делегація пішла. Але повернулася вдруге.

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"Посол пробував ще раз покласти квіти. Він просив польську поліцію організувати для нього безпечний "коридор". Але поліція цього не допустила", – розповіла Земляна.

Українці співали "Ой, у лузі червона калина…".

А "штучна кров" виявилася буряковим соком.

Сам посол Сергій Андрєєв говорив російським журналістам, що його облили не фарбою, а солодким сиропом. 

Між тим, сайт "Інституту масової інформації" зазнав масованої DDoS-атаки. В ІМІ пов'язують це з акцією у Варшаві.

Передісторія: 9 травня перед памʼятником радянським солдатам у Варшаві відбулася акція протесту проти вторгнення та масових злочинів РФ в Україні. Російській делегації завадили покласти квіти. Активісти підійшли впритул до посла РФ та розірвали на себе "штучну кров", яка облила і Сергія Андрєєва.

Теми: РосіясоцмережіакціїПольща
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