Росіяни шлють погрози дівчині, яка облила посла РФ "кров'ю" з бурякового соку

Журналістка та медіаекспертка "Інституту масової інформації" Ірина Земляна, яка провела акцію зі штучною "кров'ю" 9 травня у Варшаві, отримує погрози від росіян.

Джерело: Ірина Земляна в ефірі "Громадського радіо"

Деталі: За ніч журналістка отримала близько 700 погроз лише в Telegram, але погрожують їй і в інших соцмережах.

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Під час акції у Варшаві 9 травня "штучна кров", яку Ірина Земляна розірвала на себе, потрапила на посла РФ Сергія Андрєєва.

Після акції Земляну затримала польська поліція. Її забрали до автозака прямо під час коментаря у прямому ефірі. Переписавши її особисті дані, журналістку відпустили.

Пряма мова Земляної: "Усі мої дані, включно з паспортом, номерами телефонів, профілями у соцмережах, були злиті в російські пабліки. Зараз я переживаю атаку, погрози знайти мене і вбити від росіян. За ніч лише в Telegram я отримала близько 700 повідомлень. Погрожують мені в усіх соцмережах".

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Деталі: Акція українських активістів та активісток завадила послу Росії покласти квіти до могил радянських солдатів першого разу. Під крики "Фашисти!" російська делегація пішла. Але повернулася вдруге.

"Посол пробував ще раз покласти квіти. Він просив польську поліцію організувати для нього безпечний "коридор". Але поліція цього не допустила", – розповіла Земляна.

Українці співали "Ой, у лузі червона калина…".

А "штучна кров" виявилася буряковим соком.

Сам посол Сергій Андрєєв говорив російським журналістам, що його облили не фарбою, а солодким сиропом.

Між тим, сайт "Інституту масової інформації" зазнав масованої DDoS-атаки. В ІМІ пов'язують це з акцією у Варшаві.

Передісторія: 9 травня перед памʼятником радянським солдатам у Варшаві відбулася акція протесту проти вторгнення та масових злочинів РФ в Україні. Російській делегації завадили покласти квіти. Активісти підійшли впритул до посла РФ та розірвали на себе "штучну кров", яка облила і Сергія Андрєєва.