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Россияне шлют угрозы девушке, которая облила посла РФ "кровью" из свекольного сока

Елена РощинаВторник, 10 мая 2022, 15:07
Ирина Земляная, фото из Facebook Żenia Klimakin

Журналистка и медиаэкспертка "Института массовой информации" Ирина Земляная, которая провела акцию с искусственной "кровью" 9 мая в Варшаве, получает угрозы от россиян.

Источник: Ирина Земляная в эфире "Громадське радіо"

Детали: За ночь журналистка получила около 700 угроз только в Telegram, но угрожают ей и в других соцсетях.

Во время акции в Варшаве 9 мая "искусственная кровь", которую разорвала на себя Ирина Земляная, попала на посла РФ Сергея Андреева.

После акции Земляная была задержана польской полицией. Ее забрали в автозак прямо во время комментария в прямом эфире. Переписав ее личные данные, журналистку отпустили.

Прямая речь Земляной: "Все мои данные, включая паспорт, номера телефонов, профили в соцсетях, были слиты в российские паблики. Сейчас я переживаю атаку, угрозы найти меня и убить от россиян. За ночь только в Telegram я получила около 700 сообщений. Угрожают мне во всех соцсетях".

Детали: Акция украинских активистов и активисток помешала послу России возложить цветы к могилам советских солдат в первый раз. Под крики "Фашисты!" российская делегация удалилась. Но вернулась еще раз.

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"Посол пытался еще раз возложить цветы. Он просил польскую полицию организовать для него безопасный "коридор". Но полиция этого не допустила", – рассказала Земляна.

Украинцы пели "Ой, у лузі червона калина…".

А "искусственная кровь" оказалась свекольным соком.

Сам посол Сергей Андреев говорил российским журналистам, что его облили не краской, а сладким сиропом.

Между тем, сайт "Института массовой информации" подвергся массированной DDoS-атаке. В ИМИ связывают это с акцией в Варшаве.

Предыстория: 9 мая перед памятником советским солдатам в Варшаве прошла акция протеста против вторжения и массовых преступлений РФ в Украине. Российской делегации помешали возложить цветы. Активисты подошли вплотную к послу РФ и разорвали на себя "искусственную кровь", которая облила и Сергея Андреева.

Темы: РосcиясоцсетиакцииПольша
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