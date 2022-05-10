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Россияне шлют угрозы девушке, которая облила посла РФ "кровью" из свекольного сока

Елена РощинаВторник, 10 мая 2022, 15:07
Россияне шлют угрозы девушке, которая облила посла РФ кровью из свекольного сока
Ирина Земляная, фото из Facebook Żenia Klimakin

Журналистка и медиаэкспертка "Института массовой информации" Ирина Земляная, которая провела акцию с искусственной "кровью" 9 мая в Варшаве, получает угрозы от россиян.

Источник: Ирина Земляная в эфире "Громадське радіо"

Детали: За ночь журналистка получила около 700 угроз только в Telegram, но угрожают ей и в других соцсетях.

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Во время акции в Варшаве 9 мая "искусственная кровь", которую разорвала на себя Ирина Земляная, попала на посла РФ Сергея Андреева.

После акции Земляная была задержана польской полицией. Ее забрали в автозак прямо во время комментария в прямом эфире. Переписав ее личные данные, журналистку отпустили.

Прямая речь Земляной: "Все мои данные, включая паспорт, номера телефонов, профили в соцсетях, были слиты в российские паблики. Сейчас я переживаю атаку, угрозы найти меня и убить от россиян. За ночь только в Telegram я получила около 700 сообщений. Угрожают мне во всех соцсетях".

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Детали: Акция украинских активистов и активисток помешала послу России возложить цветы к могилам советских солдат в первый раз. Под крики "Фашисты!" российская делегация удалилась. Но вернулась еще раз.

"Посол пытался еще раз возложить цветы. Он просил польскую полицию организовать для него безопасный "коридор". Но полиция этого не допустила", – рассказала Земляна.

Украинцы пели "Ой, у лузі червона калина…".

А "искусственная кровь" оказалась свекольным соком.

Сам посол Сергей Андреев говорил российским журналистам, что его облили не краской, а сладким сиропом.

Между тем, сайт "Института массовой информации" подвергся массированной DDoS-атаке. В ИМИ связывают это с акцией в Варшаве.

Предыстория: 9 мая перед памятником советским солдатам в Варшаве прошла акция протеста против вторжения и массовых преступлений РФ в Украине. Российской делегации помешали возложить цветы. Активисты подошли вплотную к послу РФ и разорвали на себя "искусственную кровь", которая облила и Сергея Андреева.

Темы: РосcиясоцсетиакцииПольша
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