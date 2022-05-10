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Українські військові приїхали до Німеччині опановувати нову зброю

Світлана КізіловаВівторок, 10 травня 2022, 22:26
Українські військові приїхали до Німеччині опановувати нову зброю
Panzerhaubitze 2000, фото Getty Images

Бійці з України з 11 травня почнуть вивчати особливості використання німецьких артилерійських систем Panzerhaubitze 2000, які незабаром надійдуть до ЗСУ.

Джерело: DW з посиланням на dpa

Деталі: Українські військові прибули до Німеччини для проходження навчання – вправлятимуться у використанні артилерійських систем Panzerhaubitze 2000, які ФРН планує надати Україні.

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Навчання розпочинаються 11 травня в артилерійській школі Бундесверу у місті Ідар-Оберштайн.

Довідково: PzH 2000, Panzerhaubitze 2000 — 155-мм самохідна гармата-гаубиця, розроблена німецьким концерном Krauss-Maffei Wegmann і прийнята на озброєння Бундесверу у 1998 році. Ствол 52 калібра (8 м), має автоматичну систему заряджання з боєкомплектом у 60 снарядів і 228 модульних метальних зарядів та сучасну точну систему наземної навігації.

PzH 2000 добре підходить для сучасної концепції війни — може з великої відстані уразити ціль одним залпом і швидко залишити позиції. Накрити ціль без пристрілювальних пострілів допомагає автоматизована система управління вогнем, яка наводить відразу всю батарею.

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PzH 2000 здатна випускати три снаряди за 9 секунд або 10 за 56 секунд. Далі темп становить від 10 до 13 пострілів за хвилину в залежності від нагрівання ствола.

Нагадаємо:

6 травня стало відомо, що Німеччина вирішила поставити Україні 7 самохідних гармат-гаубиць Panzerhaubitzen 2000.

Теми: зброяНімеччинаЗбройні силиУкраїна
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