Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Українські військові приїхали до Німеччині опановувати нову зброю

Світлана КізіловаВівторок, 10 травня 2022, 22:26
Panzerhaubitze 2000, фото Getty Images

Бійці з України з 11 травня почнуть вивчати особливості використання німецьких артилерійських систем Panzerhaubitze 2000, які незабаром надійдуть до ЗСУ.

Джерело: DW з посиланням на dpa

Деталі: Українські військові прибули до Німеччини для проходження навчання – вправлятимуться у використанні артилерійських систем Panzerhaubitze 2000, які ФРН планує надати Україні.

Навчання розпочинаються 11 травня в артилерійській школі Бундесверу у місті Ідар-Оберштайн.

Довідково: PzH 2000, Panzerhaubitze 2000 — 155-мм самохідна гармата-гаубиця, розроблена німецьким концерном Krauss-Maffei Wegmann і прийнята на озброєння Бундесверу у 1998 році. Ствол 52 калібра (8 м), має автоматичну систему заряджання з боєкомплектом у 60 снарядів і 228 модульних метальних зарядів та сучасну точну систему наземної навігації.

PzH 2000 добре підходить для сучасної концепції війни — може з великої відстані уразити ціль одним залпом і швидко залишити позиції. Накрити ціль без пристрілювальних пострілів допомагає автоматизована система управління вогнем, яка наводить відразу всю батарею.

PzH 2000 здатна випускати три снаряди за 9 секунд або 10 за 56 секунд. Далі темп становить від 10 до 13 пострілів за хвилину в залежності від нагрівання ствола.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо:

6 травня стало відомо, що Німеччина вирішила поставити Україні 7 самохідних гармат-гаубиць Panzerhaubitzen 2000.

Теми: зброяНімеччинаЗбройні силиУкраїна
Головне сьогодні

Кабмін спростив процедуру отримання посвідчення водія

Путін готується до затяжної війни – глава розвідки США

Росія перешкоджає пошукам ЄС альтернативних постачальників газу

Палата представників США підтримала виділення Україні $40 млрд

Війна в Україні: армія РФ відстає на 2 тижні від планів Путіна – Пентагон

Російські губернатори масово складають повноваження через санкції – ЗМІ

Усі новини...
зброя
До початку літа партнери України планують провести ще одну зустріч, як у Рамштайні 
Лукашенко захотів свої "Іскандери", каже, вже створює
Німці готові поставити перші БМП Marder Україні за три тижні
Останні новини
09:28
У Маріуполі понад 10 тисяч людей можуть померти від хвороб і нестерпних умов – мер
09:24
Ніч в областях: на Ізюмському напрямку окупанти готують наступ, гатили по Херсонщині і Донбасу
09:22
Окупанти втратили майже 1200 танків та 160 гелікоптерів – Генштаб
09:22
Кабмін спростив процедуру отримання посвідчення водія
08:38
Росія намагається зміцнити свої позиції на острові Зміїний – розвідка Британії
08:37
Від рук росіян постраждали 643 дитини в України, 226 з них – загинули
08:16
Путін готується до затяжної війни – глава розвідки США
07:58
Луганщина: в Гірському росіяни обстріляли школу-інтернат
07:48
ЄС розробляє план компенсації Угорщині за згоду заборонити нафту з Росії - ЗМІ
07:44
У Бєлгородській області РФ ввели "жовтий" рівень терористичної небезпеки
Усі новини...