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Украинские военные приехали в Германию овладевать новым оружием

Светлана КизиловаВторник, 10 мая 2022, 22:26
Panzerhaubitze 2000, фото Getty Images

Бойцы из Украины с 11 мая начнут изучать особенности использования немецких артиллерийских систем Panzerhaubitze 2000, которые вскоре поступят в ВСУ.

Источник: DW со ссылкой на dpa

Детали: Украинские военные прибыли в Германию для прохождения обучения – будут упражняться в использовании артиллерийских систем Panzerhaubitze 2000, которые ФРГ планирует предоставить Украине.

Учения начинаются 11 мая в артиллерийской школе Бундесвера в городе Идар-Оберштайн.

Справка: PzH 2000, Panzerhaubitze 2000 — 155-мм самоходная пушка-гаубица, разработанная немецким концерном Krauss-Maffei Wegmann и принятая на вооружение Бундесвера в 1998 году. Ствол 52 калибра (8 м), имеет автоматическую систему зарядки с боекомплектом в 60 снарядов и 228 модульных метательных зарядов и современную точную систему наземной навигации.

PzH 2000 хорошо подходит для современной концепции войны – может с большого расстояния поразить цель одним залпом и быстро покинуть позиции. Накрыть цель без пристрелочных выстрелов помогает автоматизированная система управления огнем, наводящая сразу всю батарею.

PzH 2000 способна выпускать три снаряда за 9 секунд или 10 за 56 секунд. Далее темп составляет от 10 до 13 выстрелов в минуту в зависимости от нагревания ствола.

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Напомним:

6 мая стало известно, что Германия решила поставить Украине 7 самоходных орудий-гаубиц Panzerhaubitzen 2000.

Темы: оружиеГерманияВооруженные силыУкраина
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