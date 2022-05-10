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Зеленський просить не тиснути на ЗСУ очікуванням щоденних перемог

Катерина ТищенкоВівторок, 10 травня 2022, 22:53
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський просить не очікувати від Збройних сил щотижневих і щоденних перемог на полі бою.

Джерело: звернення президента

Пряма мова: "Збройні сили нашої держави забезпечили нам усім хороші новини з Харківської області, поступово відтискають окупантів від Харкова".

"Але хочу також закликати усіх наших людей, особливо тих, що в тилу, не поширювати надмірних емоцій. Не варто створювати таку атмосферу специфічного морального тиску, коли щотижнево, навіть щоденно очікуються певні перемоги.

Збройні сили України роблять усе для звільнення нашої землі і наших людей, для звільнення усіх наших міст – Херсон, Мелітополь, Бердянськ, Маріуполь і всіх інших".

Передісторія

  • 6 травня стало відомо, що ЗСУ на Харківщині відновили контроль над населеними пунктами Олександрівка, Федорівка, Українка, Шестаково, Перемога та частиною села Черкаські Тишки.
  • 7 травня в результаті наступу підрозділів Збройних Сил України російські загарбники втратили контроль над селом Циркуни біля Харкова.
  • 10 травня на Харківщині Сили оборони України звільнили населені пункти Черкаські Тишки, Руські Тишки, Рубіжне та Байрак.

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Теми: ЗеленськийХарківська областьЗбройні силивійна
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