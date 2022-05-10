Зеленський просить не тиснути на ЗСУ очікуванням щоденних перемог

Президент Володимир Зеленський просить не очікувати від Збройних сил щотижневих і щоденних перемог на полі бою.

Джерело: звернення президента

Пряма мова: "Збройні сили нашої держави забезпечили нам усім хороші новини з Харківської області, поступово відтискають окупантів від Харкова".

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"Але хочу також закликати усіх наших людей, особливо тих, що в тилу, не поширювати надмірних емоцій. Не варто створювати таку атмосферу специфічного морального тиску, коли щотижнево, навіть щоденно очікуються певні перемоги.

Збройні сили України роблять усе для звільнення нашої землі і наших людей, для звільнення усіх наших міст – Херсон, Мелітополь, Бердянськ, Маріуполь і всіх інших".

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