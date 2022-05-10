Зеленський просить не тиснути на ЗСУ очікуванням щоденних перемог

Президент Володимир Зеленський просить не очікувати від Збройних сил щотижневих і щоденних перемог на полі бою.

Джерело: звернення президента

Пряма мова: "Збройні сили нашої держави забезпечили нам усім хороші новини з Харківської області, поступово відтискають окупантів від Харкова".

"Але хочу також закликати усіх наших людей, особливо тих, що в тилу, не поширювати надмірних емоцій. Не варто створювати таку атмосферу специфічного морального тиску, коли щотижнево, навіть щоденно очікуються певні перемоги.

Збройні сили України роблять усе для звільнення нашої землі і наших людей, для звільнення усіх наших міст – Херсон, Мелітополь, Бердянськ, Маріуполь і всіх інших".

Передісторія:

6 травня стало відомо, що ЗСУ на Харківщині відновили контроль над населеними пунктами Олександрівка, Федорівка, Українка, Шестаково, Перемога та частиною села Черкаські Тишки.

7 травня в результаті наступу підрозділів Збройних Сил України російські загарбники втратили контроль над селом Циркуни біля Харкова.

10 травня на Харківщині Сили оборони України звільнили населені пункти Черкаські Тишки, Руські Тишки, Рубіжне та Байрак.