Зеленский просит не давить на ВСУ ожиданием ежедневных побед

Президент Владимир Зеленский просит не ожидать от Вооруженных сил еженедельных и ежедневных побед на поле боя.

Источник: обращение президента

Прямая речь: "Вооруженные силы нашего государства обеспечили нам всем хорошие новости из Харьковской области, постепенно оттесняют оккупантов от Харькова".

"Но хочу также призвать всех наших людей, особенно тех, что в тылу, не распространять чрезмерные эмоции. Не стоит создавать такую ​​атмосферу специфического морального давления, когда еженедельно, даже ежедневно ожидаются победы.

Вооруженные силы Украины делают все для освобождения нашей земли и людей, для освобождения всех наших городов – Херсон, Мелитополь, Бердянск, Мариуполь и всех других".

Предыстория:

6 мая стало известно, что ВСУ в Харьковской области восстановили контроль над населенными пунктами Александровка, Федоровка, Украинка, Шестаково, Победа и частью села Черкасские Тишки.

7 мая в результате наступления подразделений Вооруженных Сил Украины российские захватчики потеряли контроль над селом Циркуны возле Харькова.

10 мая в Харьковской области Силы обороны Украины освободили населенные пункты Черкасские Тишки, Русские Тишки, Рубежное и Байрак.