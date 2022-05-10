Зеленский просит не давить на ВСУ ожиданием ежедневных побед

Президент Владимир Зеленский просит не ожидать от Вооруженных сил еженедельных и ежедневных побед на поле боя.

Источник: обращение президента

Прямая речь: "Вооруженные силы нашего государства обеспечили нам всем хорошие новости из Харьковской области, постепенно оттесняют оккупантов от Харькова".

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"Но хочу также призвать всех наших людей, особенно тех, что в тылу, не распространять чрезмерные эмоции. Не стоит создавать такую ​​атмосферу специфического морального давления, когда еженедельно, даже ежедневно ожидаются победы.

Вооруженные силы Украины делают все для освобождения нашей земли и людей, для освобождения всех наших городов – Херсон, Мелитополь, Бердянск, Мариуполь и всех других".

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