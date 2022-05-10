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Зеленский просит не давить на ВСУ ожиданием ежедневных побед

Катерина ТищенкоВторник, 10 мая 2022, 22:53
Зеленский просит не давить на ВСУ ожиданием ежедневных побед
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский просит не ожидать от Вооруженных сил еженедельных и ежедневных побед на поле боя.

Источник: обращение президента

Прямая речь: "Вооруженные силы нашего государства обеспечили нам всем хорошие новости из Харьковской области, постепенно оттесняют оккупантов от Харькова".

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"Но хочу также призвать всех наших людей, особенно тех, что в тылу, не распространять чрезмерные эмоции. Не стоит создавать такую ​​атмосферу специфического морального давления, когда еженедельно, даже ежедневно ожидаются победы.

Вооруженные силы Украины делают все для освобождения нашей земли и людей, для освобождения всех наших городов – Херсон, Мелитополь, Бердянск, Мариуполь и всех других".

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 6 мая стало известно, что ВСУ в Харьковской области восстановили контроль над населенными пунктами Александровка, Федоровка, Украинка, Шестаково, Победа и частью села Черкасские Тишки.
  • 7 мая в результате наступления подразделений Вооруженных Сил Украины российские захватчики потеряли контроль над селом Циркуны возле Харькова.
  • 10 мая в Харьковской области Силы обороны Украины освободили населенные пункты Черкасские Тишки, Русские Тишки, Рубежное и Байрак.

Темы: ЗеленскийХарьковская областьВооруженные силывойна
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