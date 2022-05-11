У Сенаті США зареєстрували резолюцію про визнання Росії державою-спонсором тероризму

У Сенаті Сполучених Штатів зареєстрували резолюцію, яка визнає Росію державою-спонсором тероризму.

Джерело: Голос Америки

Деталі: Співавторами документу є сенатори від обох партій, демократ Ричард Блументаль і республіканець Ліндсі Грем.

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У резолюції йдеться, що Сенат вважає дії уряду Росії за головування Володимира Путіна актами тероризму і закликає держсекретаря США визнати Росію державою, яка спонсорує тероризм.

"Це визнання (країни-спонсора тероризму - ред.) буде важливим в американському законодавстві.

Є лише чотири країни, які мають таке визнання: Куба, Сирія, Іран та Північна Корея. Ми намагаємося включити до цього списку Росію, щоб вона була п’ятою.

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Це компанія, з якою її (Росію) треба асоціювати. Це тоталітарні режими, І вони не несуть добра", - заявив під час презентації резолюції її співавтор, сенатор від Республіканської партії Ліндсі Грем.

"Впродовж 20 років він (Путін - ред.) уникав відповідальності за вбивства. То ж зараз прийшов час визнати його тим (терміном), що відповідає його діям. Він - терорист. І Росія - в руках держави-терориста, якою управляє Путін", - заявив сенатор Ліндсі Грем.

Нагадаємо: Спікер Палати представників США Ненсі Пелосі вважає президента Росії Володимира Путіна боягузом, який воює з дітьми, а Росії – державою-спонсором тероризму.