Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

У Сенаті США зареєстрували резолюцію про визнання Росії державою-спонсором тероризму

Ольга Глущенко Середа, 11 травня 2022, 00:23
ФОТО: GETTY IMAGES

У Сенаті Сполучених Штатів зареєстрували резолюцію, яка визнає Росію державою-спонсором тероризму.

Джерело: Голос Америки

Деталі: Співавторами документу є сенатори від обох партій, демократ Ричард Блументаль і республіканець Ліндсі Грем.

У резолюції йдеться, що Сенат вважає дії уряду Росії за головування Володимира Путіна актами тероризму і закликає держсекретаря США визнати Росію державою, яка спонсорує тероризм.

"Це визнання (країни-спонсора тероризму - ред.) буде важливим в американському законодавстві.

Є лише чотири країни, які мають таке визнання: Куба, Сирія, Іран та Північна Корея. Ми намагаємося включити до цього списку Росію, щоб вона була п’ятою.

Це компанія, з якою її (Росію) треба асоціювати. Це тоталітарні режими, І вони не несуть добра", - заявив під час презентації резолюції її співавтор, сенатор від Республіканської партії Ліндсі Грем.

ВІДЕО ДНЯ

"Впродовж 20 років він (Путін - ред.) уникав відповідальності за вбивства. То ж зараз прийшов час визнати його тим (терміном), що відповідає його діям. Він - терорист. І Росія - в руках держави-терориста, якою управляє Путін", - заявив сенатор Ліндсі Грем.

Нагадаємо: Спікер Палати представників США Ненсі Пелосі вважає президента Росії Володимира Путіна боягузом, який воює з дітьми, а Росії – державою-спонсором тероризму.

Теми: СШАРосіятероризм
Головне сьогодні

ППО збила ракету біля Запоріжжя, її уламки зруйнували об’єкт

Кабмін спростив процедуру отримання посвідчення водія

Путін готується до затяжної війни – глава розвідки США

Росія перешкоджає пошукам ЄС альтернативних постачальників газу

Палата представників США підтримала виділення Україні $40 млрд

Війна в Україні: армія РФ відстає на 2 тижні від планів Путіна – Пентагон

Усі новини...
США
До початку літа партнери України планують провести ще одну зустріч, як у Рамштайні 
Путін готовий до ядерної ескалації, якщо його поразка в Україні стане очевидною – голова спецслужб США
Війна в Україні та "реалізм" Міршаймера
Останні новини
11:23
Більше 100 нагород: українці встановили особистий рекорд на Дефлімпіаді
11:19
Третина будинків у Сєвєродонецьку вже непридатні до проживання
11:14
Азовець назвав ще одну причину, чому вони не здаються
10:58
Росіяни знову обстріляли Чернігівщину - з мінометів
10:58
Посольство Німеччини відновило роботу в Києві
10:57
Радбез ООН проведе засідання щодо гуманітарної ситуації в Україні
10:53
Київський метрополітен отримав членство в Міжнародній асоціації громадського транспорту
10:49
відеоУ Росії заявили про затримання "терориста" із наклейками "Азова"
10:40
Нова Зеландія ввела нові санкції проти РФ: за дезінформацію та кібератаки на Україну
10:39
Захисник Маріуполя: Наскільки нам відомо, цивільних на "Азовсталі" немає
Усі новини...