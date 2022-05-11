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В Сенате США зарегистрировали резолюцию о признании России государством-спонсором терроризма

Ольга ГлущенкоСреда, 11 мая 2022, 00:23
ФОТО: GETTY IMAGES

В Сенате Соединенных Штатов зарегистрировали резолюцию, которая признает Россию государством-спонсором терроризма.

Источник: Голос Америки

Детали: Соавторами документа являются сенаторы от обеих партий, демократ Ричард Блументаль и республиканец Линдси Грэм.

В резолюции говорится, что Сенат считает действия правительства России главенством Владимира Путина актами терроризма и призывает госсекретаря США признать Россию государством, спонсирующим терроризм.

"Это признание (страны-спонсора терроризма – ред.) будет важным в американском законодательстве.

Есть только четыре страны, имеющие такое признание: Куба, Сирия, Иран и Северная Корея. Мы пытаемся включить в этот список Россию, чтобы она была пятой.

Это компания, с которой ее (Россию) нужно ассоциировать. Это тоталитарные режимы, и они не несут добра", - заявил во время презентации резолюции ее соавтор, сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм.

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"На протяжении 20 лет он (Путин - ред.) избегал ответственности за убийства. Поэтому сейчас пришло время признать его тем (сроком), что соответствует его действиям. Он - террорист. И Россия - в руках государства-террориста, которым управляет Путин" , – заявил сенатор Линдси Грэм.

Напомним: Спикер Палати представителей США Ненси Пелоси считает президента России Владимира Путина трусом, который воюет с детьми, а России – государством- спонсором терроризма.

Темы: СШАРосcиятерроризм
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