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Росія заявила, що за добу вивезла з України понад 1100 дітей

Середа, 11 травня 2022, 00:52
Росія заявила, що за добу вивезла з України понад 1100 дітей
фото: РНБО

У Росії заявили, що за останню добу вивезли з України 8787 осіб, з яких 1106 – діти.

Джерело: РосЗМІ ТАСС

Дослівно: "Начальник Національного центру управління обороною Росії генерал-полковник Михайло Мізінцев розповів, що за останню добу без участі київської влади з небезпечних районів Донецької та Луганської народних республік та України в РФ евакуйовано 8787 осіб. З них 1106 – діти".

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Деталі: Також ТАСС повідомляє, що усього з початку війни Росії в Україні до РФ вивезли 1 208 225 осіб, з яких 210 224 – неповнолітні.

За даними Міноборони РФ, через російський кордон проїхав 156 651 автомобіль, з них 1 887 – минулої доби.

Нагадаємо: Голова Донецької ОВА Павло Кириленко заявив, що більше 30 тисяч маріупольців окупанти примусово депортували до Росії.

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Теми: Росіявійнадепортація діти
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