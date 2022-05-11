Россия заявила, что за сутки вывезла из Украины более 1100 детей

В России заявили, что за последние сутки вывезли из Украины 8787 человек, из которых 1106 – дети.

Источник: РосСМИ ТАСС

Дословно: "Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев рассказал, что за последние сутки без участия киевских власти из опасных районов Донецкой и Луганской народных республик и Украины в РФ эвакуировано 8787 человек. Из них 1106 – дети".

Детали: Также ТАСС сообщает, что всего с начала войны России в Украине в РФ вывезли 1 208 225 человек, из которых 210 224 – несовершеннолетние.

По данным Минобороны РФ, через российскую границу проехал 156 651 автомобиль, из них 1 887 – за прошедшие сутки.

Напомним: Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко заявил, что более 30 тысяч мариупольцев оккупанты принудительно депортировали в Россию.