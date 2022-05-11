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Російські губернатори масово складають повноваження через санкції – ЗМІ

Ольга Глущенко Середа, 11 травня 2022, 01:28
Російські губернатори масово складають повноваження через санкції – ЗМІ
фото: Getty Images

Відставки чотирьох губернаторів російських областей пов’язують із запровадженими проти Росії санкціями.

Джерело: Reuters

Деталі: Глави Томської, Саратовської, Кіровської областей, а також Марій Ел у вівторок заявили про складання повноважень, а глава Рязанської області підкреслив, що не балотуватиметься на новий термін.

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Вибори у всіх п’яти областях заплановані на вересень.

Хоча губернатори російських регіонів обираються, вони політично підпорядковані Кремлю, - пише видання.

Деякі губернатори, які подали у відставку, представляють регіони, де правлячий блок "Єдина Росія" набрав мало голосів на торішніх парламентських виборах.

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Ілля Гращенков, голова аналітичного центру Центру розвитку регіональної політики в Москві, заявив, що Кремль відмовляється від слабких губернаторів на тлі погіршення економічних перспектив, викликаних санкціями Заходу.

Він сказав: "Економіка потребує реструктуризації, особливо в регіонах, де є значний економічний вплив Заходу. Цих губернаторів потрібно замінити молодшими та альтернативами".

Теми: Росіясанкції
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