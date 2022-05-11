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Российские губернаторы массово складывают полномочия из-за санкций – СМИ

Ольга ГлущенкоСреда, 11 мая 2022, 01:28
фото: Getty Images

Отставки четырех губернаторов российских областей связывают с введенными против России санкциями.

Источник: Reuters

Детали: Главы Томской, Саратовской, Кировской областей, а также Марий Эл во вторник заявили о сложении полномочий, а глава Рязанской области подчеркнул, что не будет баллотироваться на новый срок.

Выборы во всех пяти областях запланированы на сентябрь.

Хотя губернаторы российских регионов избираются, они политически подчинены Кремлю, пишет издание.

Некоторые губернаторы, подавшие в отставку, представляют регионы, где правящий блок "Единая Россия" набрал мало голосов на прошлогодних парламентских выборах.

Илья Гращенков, глава аналитического центра Центра развития региональной политики в Москве, заявил, что Кремль отказывается от слабых губернаторов на фоне ухудшения экономических перспектив, вызванных санкциями Запада.

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Он сказал: "Экономика нуждается в реструктуризации, особенно в регионах, где есть значительное экономическое влияние Запада. Этих губернаторов нужно заменить младшими и альтернативами".

Темы: Росcиясанкции
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