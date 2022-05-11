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Российские губернаторы массово складывают полномочия из-за санкций – СМИ

Ольга ГлущенкоСреда, 11 мая 2022, 01:28
Российские губернаторы массово складывают полномочия из-за санкций – СМИ
фото: Getty Images

Отставки четырех губернаторов российских областей связывают с введенными против России санкциями.

Источник: Reuters

Детали: Главы Томской, Саратовской, Кировской областей, а также Марий Эл во вторник заявили о сложении полномочий, а глава Рязанской области подчеркнул, что не будет баллотироваться на новый срок.

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Выборы во всех пяти областях запланированы на сентябрь.

Хотя губернаторы российских регионов избираются, они политически подчинены Кремлю, пишет издание.

Некоторые губернаторы, подавшие в отставку, представляют регионы, где правящий блок "Единая Россия" набрал мало голосов на прошлогодних парламентских выборах.

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Илья Гращенков, глава аналитического центра Центра развития региональной политики в Москве, заявил, что Кремль отказывается от слабых губернаторов на фоне ухудшения экономических перспектив, вызванных санкциями Запада.

Он сказал: "Экономика нуждается в реструктуризации, особенно в регионах, где есть значительное экономическое влияние Запада. Этих губернаторов нужно заменить младшими и альтернативами".

Темы: Росcиясанкции
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