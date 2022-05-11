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Південь: ЗСУ знищили 79 окупантів і 12 одиниць ворожої техніки

Ольга Глущенко Середа, 11 травня 2022, 01:52
Південь: ЗСУ знищили 79 окупантів і 12 одиниць ворожої техніки
українські військові, фото: ОК Південь

За добу захисники України на півдні знищили 79 загарбників і 12 одиниць ворожої техніки.

Джерело: ОК "Південь"

Дослівно: "Усвідомлюючи розподіл сил і незламність нашого народу, ворог з окупованих територій нещадно вкриває системами залпового вогню Миколаївський напрямок, намагаючись залякати і вчергове нанести болюче ураження забороненими касетними боєприпасами невибіркової дії.

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Пошкоджено приватні обійстя, сільськогосподарські об’єкти та порушено електрозабезпечення одного з населених пунктів. Інформації про постраждалих немає.

На Херсонщині обидва випадки використання ворожих безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10" завершились влучанням і нейтралізацією лазутчиків".

Деталі: Загалом українськими ракетно-артилерійськими підрозділами, авіацією Повітряних сил та Сухопутних військ протягом доби нанесено ураження понад 90 цілей на ворожих позиціях.

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Загальні втрати агресора на Півдні складають 79 загарбників, 12 одиниць техніки, серед яких, крім БПЛА, ще й гаубиці, автомобільна і броньована техніка.

На Одещині продовжується психологічний тиск на населення прикордонних з Придністров’ям районів щодо імовірної блокади регіону через припинення функціонування Дністровького мосту, по якому знов було застосовано ракетну атаку.

А також через нагнітання обстановки через приведення збройних формувань Придністровського регіону Республіки Молдова та підрозділів оперативної групи російських військ у бойову готовність "Повна".

"Сили оборони півдня готові до протидії. Кордони України укріплені, вичерпні заходи вжито", – ідеться в повідомленні ОК "Південь".

Зберігається загроза ракетних ударів з тимчасово окупованого Криму, з повітря із застосуванням авіації, та з моря, де продовжує перебувати вороже корабельне угруповання, оснащене крилатими ракетами.

Теми: Збройні силивійна
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