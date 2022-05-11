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Південь: ЗСУ знищили 79 окупантів і 12 одиниць ворожої техніки

Ольга Глущенко Середа, 11 травня 2022, 01:52
українські військові, фото: ОК Південь

За добу захисники України на півдні знищили 79 загарбників і 12 одиниць ворожої техніки.

Джерело: ОК "Південь"

Дослівно: "Усвідомлюючи розподіл сил і незламність нашого народу, ворог з окупованих територій нещадно вкриває системами залпового вогню Миколаївський напрямок, намагаючись залякати і вчергове нанести болюче ураження забороненими касетними боєприпасами невибіркової дії.

Пошкоджено приватні обійстя, сільськогосподарські об’єкти та порушено електрозабезпечення одного з населених пунктів. Інформації про постраждалих немає.

На Херсонщині обидва випадки використання ворожих безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10" завершились влучанням і нейтралізацією лазутчиків".

Деталі: Загалом українськими ракетно-артилерійськими підрозділами, авіацією Повітряних сил та Сухопутних військ протягом доби нанесено ураження понад 90 цілей на ворожих позиціях.

Загальні втрати агресора на Півдні складають 79 загарбників, 12 одиниць техніки, серед яких, крім БПЛА, ще й гаубиці, автомобільна і броньована техніка.

ВІДЕО ДНЯ

На Одещині продовжується психологічний тиск на населення прикордонних з Придністров’ям районів щодо імовірної блокади регіону через припинення функціонування Дністровького мосту, по якому знов було застосовано ракетну атаку.

А також через нагнітання обстановки через приведення збройних формувань Придністровського регіону Республіки Молдова та підрозділів оперативної групи російських військ у бойову готовність "Повна".

"Сили оборони півдня готові до протидії. Кордони України укріплені, вичерпні заходи вжито", – ідеться в повідомленні ОК "Південь".

Зберігається загроза ракетних ударів з тимчасово окупованого Криму, з повітря із застосуванням авіації, та з моря, де продовжує перебувати вороже корабельне угруповання, оснащене крилатими ракетами.

Теми: Збройні силивійна
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