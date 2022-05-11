Юг: ВСУ уничтожили 79 оккупантов и 12 единиц вражеской техники

За сутки защитники Украины на юге уничтожили 79 захватчиков и 12 единиц вражеской техники.

Источник: ОК "Юг"

Дословно: "Осознавая распределение сил и несокрушимость нашего народа, враг с оккупированных территорий беспощадно покрывает системами залпового огня Николаевское направление, пытаясь запугать и в очередной раз нанести болезненное поражение запрещенными кассетными боеприпасами неизбирательного действия.

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Повреждены частные дома, сельскохозяйственные объекты и нарушено электроснабжение одного из населенных пунктов. Информации о пострадавших нет.

В Херсонской области оба случая использования вражеских беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10" завершились попаданием и нейтрализацией лазутчиков".

Детали: В общей сложности украинскими ракетно-артиллерийскими подразделениями, авиацией Воздушных сил и Сухопутных войск в течение суток нанесено поражение более 90 целей на вражеских позициях.

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Общие потери агрессора на Юге составляют 79 захватчиков, 12 единиц техники, среди которых помимо БПЛА, еще и гаубицы, автомобильная и бронированная техника.

В Одесской области продолжается психологическое давление на население приграничных с Приднестровьем районов относительно вероятной блокады региона из-за прекращения функционирования Днестровского моста, по которому вновь была применена ракетная атака.

А также из-за нагнетания обстановки из-за приведения вооруженных формирований Приднестровского региона Республики Молдова и подразделений оперативной группы российских войск в боевую готовность "Полна".

"Силы обороны юга готовы к противодействию. Границы Украины укреплены, исчерпывающие меры приняты", – говорится в сообщении ОК "Юг".

Сохраняется угроза ракетных ударов с временно оккупированного Крыма, с воздуха с применением авиации и с моря, где продолжает находиться вражеская корабельная группировка, оснащенная крылатыми ракетами.