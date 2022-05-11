Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Юг: ВСУ уничтожили 79 оккупантов и 12 единиц вражеской техники

Ольга ГлущенкоСреда, 11 мая 2022, 01:52
украинские военные, фото: ОК Юг

За сутки защитники Украины на юге уничтожили 79 захватчиков и 12 единиц вражеской техники.

Источник: ОК "Юг"

Дословно: "Осознавая распределение сил и несокрушимость нашего народа, враг с оккупированных территорий беспощадно покрывает системами залпового огня Николаевское направление, пытаясь запугать и в очередной раз нанести болезненное поражение запрещенными кассетными боеприпасами неизбирательного действия.

Повреждены частные дома, сельскохозяйственные объекты и нарушено электроснабжение одного из населенных пунктов. Информации о пострадавших нет.

В Херсонской области оба случая использования вражеских беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10" завершились попаданием и нейтрализацией лазутчиков".

Детали: В общей сложности украинскими ракетно-артиллерийскими подразделениями, авиацией Воздушных сил и Сухопутных войск в течение суток нанесено поражение более 90 целей на вражеских позициях.

Общие потери агрессора на Юге составляют 79 захватчиков, 12 единиц техники, среди которых помимо БПЛА, еще и гаубицы, автомобильная и бронированная техника.

ВИДЕО ДНЯ

В Одесской области продолжается психологическое давление на население приграничных с Приднестровьем районов относительно вероятной блокады региона из-за прекращения функционирования Днестровского моста, по которому вновь была применена ракетная атака.

А также из-за нагнетания обстановки из-за приведения вооруженных формирований Приднестровского региона Республики Молдова и подразделений оперативной группы российских войск в боевую готовность "Полна".

"Силы обороны юга готовы к противодействию. Границы Украины укреплены, исчерпывающие меры приняты", – говорится в сообщении ОК "Юг".

Сохраняется угроза ракетных ударов с временно оккупированного Крыма, с воздуха с применением авиации и с моря, где продолжает находиться вражеская корабельная группировка, оснащенная крылатыми ракетами.

Темы: Вооруженные силывойна
Главное сегодня

ПВО сбила ракету возле Запорожья, ее обломки разрушили объект

Кабмин упростил процедуру получения водительского удостоверения

Путин готовится к затяжной войне – глава разведки США

Россия препятствует поискам ЕС альтернативных поставщиков газа

Палата представителей США поддержала выделение Украине $40 млрд

Война в Украине: армия РФ отстает на 2 недели от планов Путина – Пентагон

Все новости...
Вооруженные силы
Зеленский просит не давить на ВСУ ожиданием ежедневных побед
Украинские военные приехали в Германию овладевать новым оружием
К началу лета партнеры Украины планируют провести еще одну встречу, как в Рамштайне
Последние новости
11:58
Половина россиян не против пропаганды о войне с Украиной в школе – социология
11:55
Россияне за время войны стали меньше доверять телевизору
11:51
видеоДесантники обнародовали видео, как пылает сбитый "Крокодил" оккупантов
11:32
В районах Киева две недели не будет горячей воды – тестируют теплосети
11:29
В полку "Азов" уверены, что армия имеет возможность прорваться на "Азовсталь"
11:28
Большинство болгар боятся, что РФ нападет на их страну
11:23
Более 100 наград: украинцы установили личный рекорд на Дефлимпиаде
11:19
Треть домов в Северодонецке уже непригодны к проживанию
11:14
Азовец назвал еще одну причину, почему они не сдаются: Есть приказ держать оборону
10:58
Россияне снова обстреляли Черниговщину – из минометов
Все новости...