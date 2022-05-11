Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Юг: ВСУ уничтожили 79 оккупантов и 12 единиц вражеской техники

Ольга ГлущенкоСреда, 11 мая 2022, 01:52
Юг: ВСУ уничтожили 79 оккупантов и 12 единиц вражеской техники
украинские военные, фото: ОК Юг

За сутки защитники Украины на юге уничтожили 79 захватчиков и 12 единиц вражеской техники.

Источник: ОК "Юг"

Дословно: "Осознавая распределение сил и несокрушимость нашего народа, враг с оккупированных территорий беспощадно покрывает системами залпового огня Николаевское направление, пытаясь запугать и в очередной раз нанести болезненное поражение запрещенными кассетными боеприпасами неизбирательного действия.

Реклама:

Повреждены частные дома, сельскохозяйственные объекты и нарушено электроснабжение одного из населенных пунктов. Информации о пострадавших нет.

В Херсонской области оба случая использования вражеских беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10" завершились попаданием и нейтрализацией лазутчиков".

Детали: В общей сложности украинскими ракетно-артиллерийскими подразделениями, авиацией Воздушных сил и Сухопутных войск в течение суток нанесено поражение более 90 целей на вражеских позициях.

ВИДЕО ДНЯ

Общие потери агрессора на Юге составляют 79 захватчиков, 12 единиц техники, среди которых помимо БПЛА, еще и гаубицы, автомобильная и бронированная техника.

В Одесской области продолжается психологическое давление на население приграничных с Приднестровьем районов относительно вероятной блокады региона из-за прекращения функционирования Днестровского моста, по которому вновь была применена ракетная атака.

А также из-за нагнетания обстановки из-за приведения вооруженных формирований Приднестровского региона Республики Молдова и подразделений оперативной группы российских войск в боевую готовность "Полна".

"Силы обороны юга готовы к противодействию. Границы Украины укреплены, исчерпывающие меры приняты", – говорится в сообщении ОК "Юг".

Сохраняется угроза ракетных ударов с временно оккупированного Крыма, с воздуха с применением авиации и с моря, где продолжает находиться вражеская корабельная группировка, оснащенная крылатыми ракетами.

Темы: Вооруженные силывойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко

По мнению Туска блокада украинской границы скоро прекратится

Украинцы больше всего доверяют Зеленскому и Киму, не доверяют − Бойко и Тимошенко

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Все новости...
Вооруженные силы
Новация для школьников и партия "медэваков": обращение Зеленского
Под Бахмутом бойцы одним дроном уничтожили вражескую технику на более чем $5 млн
В Минобороны призвали СМИ не распространять дискредитационные тексты о закупке гаубиц
Последние новости
18:51
Туск готовит новое бюджетное предложение, чтобы преодолеть вето президента
18:42
Более высокие налоги для ФЛП и превращение таможенников в следователей: Правительство утвердило Стратегию нацдоходов
18:32
Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин
18:24
Из Латвии выдворят минимум 1213 россиян, не выполнивших требований миграционного закона
18:11
Сменится руководитель Тернопольской ОВА: правительство согласовало увольнение Труша
18:08
Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко
17:59
Поворозник: На участке "Лыбедская" – "Демеевская" по сути построят новый тоннель
17:58
С 2024 года в Украине бесплодие будут лечить за государственный счет
17:52
Депутаты предлагают ввести в Украине День благодарения Богу
17:51
Судоходный гигант Hapag-Lloyd решил обходить Красное море на фоне атак йеменских хуситов
Все новости...
Реклама: