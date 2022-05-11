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Із Запорізької області окупанти вивозять у Крим зерно та овочі – ОВА

Ольга Глущенко Середа, 11 травня 2022, 03:55
фото: Getty Images

Загарбники вивозять з окупованих територій Запорізької області в Крим зерно та овочі.

Джерело: Запорізька ОВА

Деталі: У Запорізькій військовій адміністрації повідомляють, що окуповані території області посилюють економічну співпрацю з кримськими підприємцями.

У місті Пологи зерно та насіння соняшника, які знаходяться в сховищах, окупанти готують до транспортування в Росію.

Крім того, з Енергодара в напрямку Кам’янки-Дніпровської під охороною військових виїхала колона російських вантажівок, що були завантажені зерном. Кінцевий пункт призначення колони – окупований Крим.

Окрім зерна, окупанти вивозять до Криму викрадені в Україні овочі.

Нагадаємо: Російські військові пограбували сільськогосподарське підприємство у Кам'янці-Дніпровській Запорізькій області та викрадели 61 тонну пшениці.

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Теми: Запорізька областьКримпродуктивійна
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