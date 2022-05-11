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Из Запорожской области оккупанты вывозят в Крым зерно и овощи – ОВА

Ольга ГлущенкоСреда, 11 мая 2022, 03:55
фото: Getty Images

Захватчики вывозят с оккупированных территорий Запорожской области в Крым зерно и овощи.

Источник: Запорожская ОВА

Детали: В Запорожской военной администрации сообщают, что оккупированные территории области усиливают экономическое сотрудничество с крымскими предпринимателями.

В городе Пологи зерно и семена подсолнуха, которые находятся в хранилищах, оккупанты готовят к транспортировке в Россию.

Кроме того, из Энергодара в направлении Каменки-Днепровской под охраной военных выехала колонна российских грузовиков, загруженных зерном. Конечный пункт назначения колонны – оккупированный Крым.

Кроме зерна, оккупанты вывозят в Крым похищенные в Украине овощи.

Напомним: Российские военные ограбили сельскохозяйственное предприятие в Каменце-Днепровской Запорожской области и похитили 61 тонну пшеницы.

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Темы: Запорожская областьКрымпродуктывойна
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