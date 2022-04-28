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Запорізька область: окупанти вкрали 61 тонну зерна

Валентина РоманенкоЧетвер, 28 квітня 2022, 17:53
ілюстративне фото

Російські військові пограбували сільськогосподарське підприємство у Кам'янці-Дніпровській Запорізькій області та викрадели 61 тонну пшениці.

Джерело: прокуратура Запорізької області

Деталі: За даними слідства, 26 квітня 2022 року озброєні російські військові, погрожуючи застосуванням фізичного насильства, пограбували філію одного з сільгосптовариств у місті Кам’янка-Дніпровська.

Викрадені з підприємства 61 тонна пшениці та інше майно окупанти вивезли вантажному транспорті ГАЗ-53, який також перебував у розпорядженні філії.

Розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Нагадаємо: На сайті законодавчих зборів Красноярського краю РФ з'явилося повідомлення, що місцеві депутати ухвалили рішення поповнити власний фонд сільськогосподарської продукції за рахунок ввезення зерна з території Херсонської області України, яку частково взяли під контроль окупаційні війська РФ.

Пізніше ця новина зникла з сайту зборів та з'явилося повідомлення, що це фейк.

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Теми: Запорізька областьвійнапрокуратура
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