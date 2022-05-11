Канада надає Україні розвіддані про кіберзагрози – МЗС

Канада надає Україні кібердопомогу і розвідувальні дані про кіберзагрози, а також засуджує кібератаку Росії напередодні військового вторгнення.

Джерело: міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Канада рішуче засуджує руйнівну кібернетичну діяльність росії, направлену проти європейського телекомунікаційного сектору 24 лютого 2022 року. Канада приєднується до партнерів та союзників, приписуючи цю діяльність Росії".

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"За оцінками Канади, за цим інцидентом стоять російські військові. Російське незаконне вторгнення до України, її шкідлива кібернетична діяльність та обурливі дезінформаційні кампанії – неприйнятні та мусять припинитися".

Деталі: Жолі додала, що Канада "ділиться цінною розвідувальною інформацією стосовно кіберзагроз та надає цінну кібердопомогу Україні, намагаючись зміцнити оборону цієї країни проти російського невиправданого та незаконного вторгнення".

"Цей інцидент привертає увагу до послідовності руйнівних кібернетичних дій, які демонструють зневагу до заснованого на правилах міжнародного порядку.

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Ці дії також свідчать про готовність Росії безвідповідально використовувати свої кіберспроможності", – підсумувала Жолі.