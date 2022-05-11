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Канада предоставляет Украине разведданные о киберугрозах – МИД

Ольга ГлущенкоСреда, 11 мая 2022, 07:16
Канада предоставляет Украине разведданные о киберугрозах – МИД
Жоли, фото: Getty Images

Канада предоставляет Украине киберпомощь и разведывательные данные о киберугрозах, а также осуждает кибератаку России накануне военного вторжения.

Источник: министр иностранных дел Канады Мелани Жоли, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Канада решительно осуждает разрушительную кибернетическую деятельность России, направленную против европейского телекоммуникационного сектора 24 февраля 2022 года. Канада присоединяется к партнерам и союзникам, приписывая эту деятельность России".

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"По оценкам Канады, за этим инцидентом стоят российские военные. Российское незаконное вторжение в Украину, ее вредная кибернетическая деятельность и возмутительные дезинформационные кампании – неприемлемы и должны прекратиться".

Детали: Жоли добавила, что Канада "делится ценной разведывательной информацией о киберугрозах и оказывает ценную киберпомощь Украине, пытаясь укрепить оборону этой страны против российского неоправданного и незаконного вторжения".

"Этот инцидент привлекает внимание к последовательности разрушительных кибернетических действий, демонстрирующих пренебрежение к основанному на правилах международному порядку.

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Эти действия также свидетельствуют о готовности России безответственно использовать свои киберспособности", – подытожила Жоли.

Темы: Канадакибербезопасность
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