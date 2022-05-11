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Від рук росіян постраждали 643 дитини в України, 226 з них – загинули

Ірина БалачукСереда, 11 травня 2022, 08:37
Від рук росіян постраждали 643 дитини в України, 226 з них – загинули
Дитячий майданчик на фоні знищеного росіянами будинка в Україні. Фото з Facebook Володимира Зеленського

Понад 643 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Росії, за останню добу кількість загиблих не змінилась – 226, але зросла кількість поранених до 417.

Джерело: Офіс генпрокурора у Telegram

Дослівно ОГП: "Станом на ранок 11 травня офіційне число дітей-жертв не змінилося – 226. Зросла кількість поранених – 417.

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Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях".

Деталі: Найбільше дітей постраждало у Донецькій (139), Київській (116), Харківській (99), Чернігівській (68), Херсонській (46), Луганській (45), Миколаївській (44), Запорізькій (28), Сумській (17), Житомирській (15) областях та у Києві (16).

Зокрема, 9 травня внаслідок обстрілу окупантами житлового масиву в м. Лисичанськ Луганської області отримав поранення 13-річний хлопець.

Внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів збройними силами РФ українських міст та сіл пошкоджено 1657 закладів освіти, з них 139 з них зруйновано повністю.

Теми: Українавійнадітижертви
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