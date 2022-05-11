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От рук россиян пострадали 643 ребенка в Украине, 226 из них – погибли

Ирина БалачукСреда, 11 мая 2022, 08:37
От рук россиян пострадали 643 ребенка в Украине, 226 из них – погибли
Детская площадка на фоне уничтоженного россиянами дома в Украине. Фото с Facebook Владимира Зеленского

Более 643 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии России, за последние сутки количество погибших не изменилось – 226, но возросло количество раненых до 417.

Источник: Офис генпрокурора в Telegram

Дословно ОГП: "По состоянию на утро 11 мая официальное число детей-жертв не изменилось – 226. Выросло количество раненых – 417.

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Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях".

Детали: Больше всего детей пострадало в Донецкой (139), Киевской (116), Харьковской (99), Черниговской (68), Херсонской (46), Луганской (45), Николаевской (44), Запорожской (28), Сумской (17), Житомирской (15) областях и в Киеве (16).

В частности, 9 мая в результате обстрела оккупантами жилмассива в г. Лисичанск Луганской области получил ранение 13-летний мальчик.

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В результате ежедневных бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ украинских городов и сел повреждено 1 657 учебных заведений, из них 139 из них разрушены полностью.

Темы: Украинавойнадетижертвы
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