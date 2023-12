Росія намагається зміцнити свої позиції на острові Зміїний – розвідка Британії

Росія продовжує зусилля щодо зміцнення свого гарнізону на захопленому острові Зміїний у Чорному морі, а Україна успішно вразила російські засоби ППО та кораблі постачання.

Про це йдеться у щоденному звіті британської розвідки, пише "Європейська правда".

"Бої продовжуються на острові Зміїний і Росія неодноразово намагалася зміцнити свій незахищений гарнізон, розташований там... Якщо Росія зміцнить свої позиції на острові Зміїний за допомогою стратегічних крилатих ракет ППО та берегової оборони, вони можуть домінувати у північно-західній частині Чорного моря", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що Україна успішно вразила російські засоби ППО та кораблі постачання за допомогою безпілотників Bayraktar.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 11 May 2022



