Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Росія намагається зміцнити свої позиції на острові Зміїний – розвідка Британії

"Європейська правда"Середа, 11 травня 2022, 08:38
Зміїний на мапі

Росія продовжує зусилля щодо зміцнення свого гарнізону на захопленому острові Зміїний у Чорному морі, а Україна успішно вразила російські засоби ППО та кораблі постачання.

Про це йдеться у щоденному звіті британської розвідки, пише "Європейська правда".

"Бої продовжуються на острові Зміїний і Росія неодноразово намагалася зміцнити свій незахищений гарнізон, розташований там... Якщо Росія зміцнить свої позиції на острові Зміїний за допомогою стратегічних крилатих ракет ППО та берегової оборони, вони можуть домінувати у північно-західній частині Чорного моря", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що Україна успішно вразила російські засоби ППО та кораблі постачання за допомогою безпілотників Bayraktar.

Російські кораблі постачання мають мінімальний захист у західній частині Чорного моря після відступу російського флоту до Криму через втрату ракетного крейсера "Москва".

ВІДЕО ДНЯ
Війна в Україні, ситуація станом на 10 травня
Війна в Україні, ситуація станом на 10 травня
UK Ministry of Defence

Раніше британська розвідка заявила, що недооцінка українського опору і понесені через це втрати не дозволили Владіміру Путіну 9 травня оголосити про військові успіхи своєї армії в Україні.

Теми: розвідкавійнаРосія
Головне сьогодні

Росія глушить передавання GPS-сигналів і атакує супутники на орбіті

Київ пропонує обміняти важкопоранених військових із "Азовсталі" на полонених росіян

Війна закінчиться, коли Україна поверне все своє – Зеленський

ЗСУ звільнили ще один населений пункт на Харківщині – зведення Генштабу

Україні потрібно від 500 до 600 млрд євро на реконструкцію - Єврокомісія

Зеленський присвоїв звання Героя України легендарному льотчику

Усі новини...
розвідка
Путін готується до затяжної війни – глава розвідки США
Українці ліквідували від 8 до 10 російських генералів у війні – розвідуправління США
Путін готовий до ядерної ескалації, якщо його поразка в Україні стане очевидною – голова спецслужб США
Останні новини
23:21
Україна відчуватиме наслідки війни близько ста років – Шольц
23:08
МЗС попереджає інші країни, що зерно від РФ може бути вкрадене в Україні
23:03
"Ви самі підштовхнули": президент Фінляндії відповів Кремлю на вступ до НАТО
22:59
Стала вдовою після трьох днів у шлюбі: історія кохання захисників на "Азовсталі”
22:47
фотоУ Комишувасі Запорізької області росіяни запустили півтора десятки ракет: 1 загиблий
22:45
доповненоПолтавщина: РФ завдала ракетний удар з літака
22:30
ВІДЕОЗеленський подякував США за ленд-ліз і окремо 40 мільярдів доларів
22:28
На зустрічі G7 обговорювали гарантії безпеки для України – Зеленський
22:27
Російські хакери намагалися "покласти" сайти італійського Сенату та Міноборони
22:07
РФ запровадила санкції проти німецького Газпрому
Усі новини...