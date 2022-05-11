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Росія намагається зміцнити свої позиції на острові Зміїний – розвідка Британії

"Європейська правда"Середа, 11 травня 2022, 08:38
Росія намагається зміцнити свої позиції на острові Зміїний – розвідка Британії
Зміїний на мапі

Росія продовжує зусилля щодо зміцнення свого гарнізону на захопленому острові Зміїний у Чорному морі, а Україна успішно вразила російські засоби ППО та кораблі постачання.

Про це йдеться у щоденному звіті британської розвідки, пише "Європейська правда".

"Бої продовжуються на острові Зміїний і Росія неодноразово намагалася зміцнити свій незахищений гарнізон, розташований там... Якщо Росія зміцнить свої позиції на острові Зміїний за допомогою стратегічних крилатих ракет ППО та берегової оборони, вони можуть домінувати у північно-західній частині Чорного моря", - йдеться у повідомленні.

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Також зазначається, що Україна успішно вразила російські засоби ППО та кораблі постачання за допомогою безпілотників Bayraktar.

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Російські кораблі постачання мають мінімальний захист у західній частині Чорного моря після відступу російського флоту до Криму через втрату ракетного крейсера "Москва".

Війна в Україні, ситуація станом на 10 травня
Війна в Україні, ситуація станом на 10 травня
UK Ministry of Defence

Раніше британська розвідка заявила, що недооцінка українського опору і понесені через це втрати не дозволили Владіміру Путіну 9 травня оголосити про військові успіхи своєї армії в Україні.

Теми: розвідкавійнаРосія
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