Россия пытается укрепить свои позиции на острове Змеиный – разведка Британии

Россия продолжает усилия по укреплению своего гарнизона на захваченном острове Змеиный в Черном море, Украина успешно поразила российские средства ПВО и корабли поставок.

Об этом говорится в ежедневном отчете британской разведки, пишет "Европейская правда".

"Бои продолжаются на острове Змеиный и Россия неоднократно пыталась укрепить свой незащищенный гарнизон, расположенный там… Если Россия укрепит свои позиции на острове Змеиный с помощью стратегических крылатых ракет ПВО и береговой обороны, они могут доминировать в северо-западной части Черного моря", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что Украина успешно поразила российские средства ПВО и корабли снабжения с помощью беспилотников Bayraktar.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 11 May 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/DjNroJk7jh



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/iFMlDEKM4T