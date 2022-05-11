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У Маріуполі перебуває 150-170 тисяч жителів, місту потрібна повна евакуація – мер

Олена РощінаСереда, 11 травня 2022, 09:28
У Маріуполі перебуває 150-170 тисяч жителів, місту потрібна повна евакуація – мер
Маріуполь, фото від міськради

До кінця року в зруйнованому Маріуполі від хвороб та нестерпних умов може померти більше 10 тисяч людей, зараз у місті перебуває 150-170 тисяч жителів.

Джерело: міський голова Маріуполя Вадим Бойченко, Маріупольська міська рада

Пряма мова Бойченка:"Окупанти перетворили Маріуполь на середньовічне гетто. Тож смертність буде відповідною. Без ліків та медичної допомоги, відновлення водопостачання та справної каналізації в місті спалахнуть епідемії. 

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Зараз більша частина наявного населення – старенькі та хворі люди. Без належних умов, смертність серед уразливих категорій зросте в рази. 

Частина маріупольців з прилеглих селищ повернулася до міста, бо їх не випускають на територію вільної України через жорстку систему фільтрації. 

Але ж росіяни продовжують геноцид, який розпочали 24 лютого. Наші люди в смертельній небезпеці. Тому потрібна повна евакуація міста".

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Деталі: Мерія опублікувала три фотографії з майже окупованого росіянами міста.

 
 
 

Знати більше: Смерть та життя у зруйнованому Маріуполі. Фоторепортаж

Нагадаємо: За оцінками влади, до війни в Маріуполі проживали близько 540 тисяч людей.

Маріуполь заблокований російською армією з 1 березня. Із кінця квітня українські захисники заблоковані на заводі "Азовсталь", але продовжують боротьбу. 

Місто Маріуполь тижнями було без електропостачання, зв’язку, води, їжі та постачання ліків. Тіла загиблих лишалися просто неба та в зруйнованих будівлях, з настанням тепла тіла розкладаються швидше. 

Із Маріуполя частині жителів вдалося евакуюватися на підконтрольну Україні територію, частину людей росіяни депортували на підконтрольні їм території. У квітні росіяни почали спалювати тіла загиблих.  

У середині квітня українська влада припускала, що в Маріуполі могли загинути 20-22 тисячі цивільних.

Теми: Маріупольвійнаокупаціяевакуація
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