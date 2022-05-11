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В Мариуполе находится 150-170 тысяч человек, городу нужна полная эвакуация – мэр

Елена РощинаСреда, 11 мая 2022, 09:28
В Мариуполе находится 150-170 тысяч человек, городу нужна полная эвакуация – мэр
Мариуполь, фото от горсовета

До конца года в разрушенном Мариуполе от болезней и невыносимых условий может умереть более 10 тысяч человек, сейчас в городе находится 150-170 тысяч человек.

Источник: городской глава Мариуполя Вадим Бойченко, Мариупольский городской совет

Прямая речь Бойченко: "Оккупанты превратили Мариуполь в средневековое гетто. Потому смертность будет соответствующей. Без лекарств и медицинской помощи, восстановление водоснабжения и исправной канализации в городе вспыхнут эпидемии.

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Сейчас большая часть населения – старики и больные люди. Без надлежащих условий смертность среди уязвимых категорий возрастет в разы.

Часть мариупольцев из близлежащих поселков вернулась в город, потому что их не выпускают на территорию свободной Украины из-за жесткой системы фильтрации.

Но россияне продолжают геноцид, который начали 24 февраля. Наши люди в смертельной опасности. Поэтому требуется полная эвакуация города".

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Детали: По оценкам властей, до войны в Мариуполе проживали порядка 540 тысяч человек.

Мэрия опубликовала три фотографии из почти оккупированного россиянами города.

 
 
 

Знать больше: Смерть и жизнь в разрушенном Мариуполе. Фоторепортаж

Напомним: По оценкам властей, до войны в Мариуполе проживали порядка 540 тысяч человек.

Мариуполь заблокирован российской армией с 1 марта. С конца апреля украинские защитники заблокированы на заводе "Азовсталь", но продолжают борьбу.

Город Мариуполь неделями был без электроснабжения, связи, воды, еды и снабжения лекарствами. Тела погибших оставались под открытым небом и в разрушенных зданиях, с наступлением тепла тела разлагаются быстрее.

Из Мариуполя часть жителей удалось эвакуироваться на подконтрольную Украине территорию, часть людей россияне депортировали на подконтрольные им территории. В апреле россияне начали сжигать тела погибших.

В середине апреля украинские власти допускали, что в Мариуполе могли погибнуть 20-22 тысячи гражданских.

Темы: Мариупольвойнаоккупацияэвакуация
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