Азовець назвав ще одну причину, чому вони не здаються: Є наказ тримати оборону
Офіцер управління розвідки з полку "Азов" Ілля Самойленко заявив, що його підрозділ не може здатися росіянам, бо має наказ тримати оборону "Азовсталі" у Маріуполі і порушити його не може.
Джерело: Самойленко в інтерв’ю Sky News
Пряма мова Самойленка: "Ми не можемо здатися, бо ми не маємо наказу здатися. Ми не порушимо попередній наказ (тримати оборону – ред.). Це неймовірно важливо. Ми не порушуємо накази. Ми чітко виконуємо накази".
Деталі: Він також нагадав, що його підрозділ визнаний в Росії терористичною організацією. Отже йому і його побратимам загрожувало би ув’язнення.
Самойленко також додав, що всі захисники є свідками російських злочинів у Маріуполі, де окупанти убили понад 25 тисяч людей, тому у росіяни не зацікавлені у тому, щоб лишати їх живими.
Азовець зазначив, що не думає про своє життя, бо "його життя не має значення", але в разі програшу війни наслідки для України будуть катастрофічними.
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Передісторія:
- Раніше офіцер управління розвідки боєць полку "Азов" Ілля Самойленко розповів, що захисники заблокованого Маріуполя мають чотири варіанти дій, але єдиним прийнятним – є битись. Також він пояснив, що полон означатиме для українських бійців смерть.