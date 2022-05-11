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Азовець назвав ще одну причину, чому вони не здаються: Є наказ тримати оборону

Ірина БалачукСереда, 11 травня 2022, 11:14
Азовець назвав ще одну причину, чому вони не здаються: Є наказ тримати оборону
ОФІЦЕР УПРАВЛІННЯ РОЗВІДКИ З ПОЛКУ "АЗОВ" ІЛЛЯ САМОЙЛЕНКО. СКРИНШОТ З ВІДЕО

Офіцер управління розвідки з полку "Азов" Ілля Самойленко заявив, що його підрозділ не може здатися росіянам, бо має наказ тримати оборону "Азовсталі" у Маріуполі і порушити його не може.

Джерело: Самойленко в інтерв’ю Sky News

Пряма мова Самойленка: "Ми не можемо здатися, бо ми не маємо наказу здатися. Ми не порушимо попередній наказ (тримати оборону – ред.). Це неймовірно важливо. Ми не порушуємо накази. Ми чітко виконуємо накази".

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Деталі: Він також нагадав, що його підрозділ визнаний в Росії терористичною організацією. Отже йому і його побратимам загрожувало би ув’язнення.

Самойленко також додав, що всі захисники є свідками російських злочинів у Маріуполі, де окупанти убили понад 25 тисяч людей, тому у росіяни не зацікавлені у тому, щоб лишати їх живими.

Азовець зазначив, що не думає про своє життя, бо "його життя не має значення", але в разі програшу війни наслідки для України будуть катастрофічними.

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Теми: МаріупольвійнаАзов
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