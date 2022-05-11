Азовец назвал еще одну причину, почему они не сдаются: Есть приказ держать оборону

Офицер управления разведки из полка "Азов" Илья Самойленко заявил, что его подразделение не может сдаться россиянам, потому что имеет приказ держать оборону "Азовстали" в Мариуполе и нарушить его не может.

Источник: Самойленко в интервью Sky News

Прямая речь Самойленко: "Мы не можем сдаться, потому что у нас нет приказа сдаться. Мы не нарушим предварительный приказ (держать оборону – ред.). Это очень важно. Мы не нарушаем приказы. Мы четко выполняем приказы".

Детали: Он также напомнил, что его подразделение признано в России террористической организацией. Так что ему и его побратимам угрожало бы заключение.

Самойленко также добавил, что все защитники являются свидетелями российских преступлений в Мариуполе, где оккупанты убили более 25 тысяч человек, поэтому россияне не заинтересованы в том, чтобы оставлять в живых.

Азовец отметил, что не думает о своей жизни, потому что "его жизнь не имеет значения", но в случае проигрыша войны последствия для Украины будут катастрофическими.

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