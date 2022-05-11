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Азовец назвал еще одну причину, почему они не сдаются: Есть приказ держать оборону

Ирина БалачукСреда, 11 мая 2022, 11:14
Азовец назвал еще одну причину, почему они не сдаются: Есть приказ держать оборону
ОФИЦЕР УПРАВЛЕНИЯ РАЗВЕДКИ ИЗ ПОЛКА "АЗОВ" ИЛЬЯ САМОЙЛЕНКО. СКРИНШОТ ИЗ ВИДЕО

Офицер управления разведки из полка "Азов" Илья Самойленко заявил, что его подразделение не может сдаться россиянам, потому что имеет приказ держать оборону "Азовстали" в Мариуполе и нарушить его не может.

Источник: Самойленко в интервью Sky News

Прямая речь Самойленко: "Мы не можем сдаться, потому что у нас нет приказа сдаться. Мы не нарушим предварительный приказ (держать оборону – ред.). Это очень важно. Мы не нарушаем приказы. Мы четко выполняем приказы".

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Детали: Он также напомнил, что его подразделение признано в России террористической организацией. Так что ему и его побратимам угрожало бы заключение.

Самойленко также добавил, что все защитники являются свидетелями российских преступлений в Мариуполе, где оккупанты убили более 25 тысяч человек, поэтому россияне не заинтересованы в том, чтобы оставлять в живых.

Азовец отметил, что не думает о своей жизни, потому что "его жизнь не имеет значения", но в случае проигрыша войны последствия для Украины будут катастрофическими.

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Темы: МариупольвойнаАзов
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