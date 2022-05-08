Захисники Маріуполя мають чотири варіанти дій, але полон означатиме смерть - "Азов"

Офіцер управління розвідки боєць полку "Азов" Ілля Самойленко пояснює, що у захисники заблокованого Маріуполя мають чотири варіанти дій, але єдиним прийнятним – є битись. Також він пояснює, що полон означатиме для українських бійців смерть.

Джерело: Самойленко під час брифінгу з "Азовсталі"

Пряма мова: "Щодо шансів, які у нас є тут, то я вам скажу те саме, що я говорю своїм товаришам, солдатам… у такій критичній ситуації, як зараз, у нас є (чотири варіанти –ред)… Перше – можна, звісно, просто відкласти зброю і сидіти в кутку і чекати кінця. Це буде повільна смерть від голоду чи швидка смерть від бомби, просто прийняти.

Другий варіант – можна спробувати якось втекти, як боягуз, думати лише про власне життя, не думати про свій обов'язок, при присягу і саме це відбулося з командиром морпіхів.

Ситуація така, що ми більше ніж за 100 кілометрів від наших основних позицій, ми не маємо належної підготовки з обох сторін, тут не можна прорватися, це неможливо, але якщо думаєш лише про своє життя, то звісно будеш хапатися за будь-яку можливість.

Такий варіант – це великий сором, по-друге це може призвести й до смерті, тому що один із людей помер під час такої спроби.

Третє – можна відкласти зброю і просто здатися. А четвертий варіант – це єдиний спосіб, який буде гарантувати ваше життя і ви не будете соромитися того, що ви зробили – стояти і боротися.

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Ми весь цей час знали, що полк Азов не має високих шансів на виживання, якщо нас візьмуть у полон і здатися для нас – це неприйнятно. Ми не можемо зробити такий великий подарунок ворогу".

Деталі: Самойленко наголосив, що полон для "азовців" означає смерть, оскільки ворог порушує всі правила і звичаї війни. І бійці мають для цього чіткий доказ. Він навів приклад Дана Звоника, якого у 20-числах квітня російські окупанти захопили в полон, зняли на відео, мовляв "українці здаються", і закликали наслідувати такий приклад. Але вже через кілька днів мати Звоника отримала повідомлення з його телефону – фото мертвого сина. За даними Самойленка, росіяни задушили цього полоненого.