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Третина будинків у Сєвєродонецьку вже непридатні до проживання

Роман ПетренкоСереда, 11 травня 2022, 11:19
фото: sd.ua

Вже 30% будинків Сєвєродонецька у Луганській області не придатні для проживання, повідомили у військовій адміністрації.

Джерело: керівник Сєвєродонецької військово-цивільної адміністрації Олександр Стрюк

Пряма мова Стрюка: "Відсотків 30 будинків міста вже не будуть придатні для проживання".

Деталі: Також він уточнив, що всього пошкоджені 70% будинків.

Нагадаємо: 10 травня місто Сєвєродонецьк залишилось без газопостачання внаслідок російських обстрілів.

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Теми: Луганська областьвійнаРосія
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