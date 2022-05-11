Третина будинків у Сєвєродонецьку вже непридатні до проживання

Вже 30% будинків Сєвєродонецька у Луганській області не придатні для проживання, повідомили у військовій адміністрації.

Джерело: керівник Сєвєродонецької військово-цивільної адміністрації Олександр Стрюк

Пряма мова Стрюка: "Відсотків 30 будинків міста вже не будуть придатні для проживання".

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Деталі: Також він уточнив, що всього пошкоджені 70% будинків.

Нагадаємо: 10 травня місто Сєвєродонецьк залишилось без газопостачання внаслідок російських обстрілів.