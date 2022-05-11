Третина будинків у Сєвєродонецьку вже непридатні до проживання
Середа, 11 травня 2022, 11:19
Вже 30% будинків Сєвєродонецька у Луганській області не придатні для проживання, повідомили у військовій адміністрації.
Джерело: керівник Сєвєродонецької військово-цивільної адміністрації Олександр Стрюк
Пряма мова Стрюка: "Відсотків 30 будинків міста вже не будуть придатні для проживання".
Деталі: Також він уточнив, що всього пошкоджені 70% будинків.
Нагадаємо: 10 травня місто Сєвєродонецьк залишилось без газопостачання внаслідок російських обстрілів.
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