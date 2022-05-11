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Треть домов в Северодонецке уже непригодны к проживанию

Роман ПетренкоСреда, 11 мая 2022, 11:19
Треть домов в Северодонецке уже непригодны к проживанию
фото: sd.ua

Уже 30% домов Северодонецка в Луганской области не пригодны для проживания, сообщили в военной администрации.

Источник: руководитель Северодонецкой военно-гражданской администрации Александр Стрюк

Прямая речь Стрюка: "Процентов 30 домов города уже не будут пригодны для проживания".

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Детали: Также он уточнил, что всего повреждено 70% домов.

Напомним: Город Северодонецк остался без газоснабжения в результате российских обстрелов.

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Темы: Луганская областьвойнаРосcия
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