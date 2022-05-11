Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Треть домов в Северодонецке уже непригодны к проживанию

Роман ПетренкоСреда, 11 мая 2022, 11:19
фото: sd.ua

Уже 30% домов Северодонецка в Луганской области не пригодны для проживания, сообщили в военной администрации.

Источник: руководитель Северодонецкой военно-гражданской администрации Александр Стрюк

Прямая речь Стрюка: "Процентов 30 домов города уже не будут пригодны для проживания".

Детали: Также он уточнил, что всего повреждено 70% домов.

Напомним: Город Северодонецк остался без газоснабжения в результате российских обстрелов.

Темы: Луганская областьвойнаРосcия
Главное сегодня

Россия глушит передачу GPS-сигналов и атакует спутники на орбите

Киев предлагает обменять тяжелораненых военных с "Азовстали" на пленных россиян

Война закончится, когда Украина вернет все свое – Зеленский

ВСУ освободили еще один населенный пункт в Харьковской области – сводка Генштаба

Украине нужно от 500 до 600 млрд евро на реконструкцию - Еврокомиссия

Зеленский присвоил звание Героя Украины легендарному летчику

Все новости...
Луганская область
Луганщина: в Горном россияне обстреляли школу-интернат
В Луганской области украинские бойцы разбили врагов, которым удалось форсировать местную реку
Россияне оставили Северодонецк без газа: перебили газопровод
Последние новости
23:46
Страны ЕС согласовали позиции по хранению газа и взаимоподдержке
23:28
На востоке ВСУ отразили 9 атак и уничтожили 20 единиц техники оккупантов
23:21
Украина будет ощущать последствия войны около ста лет – Шольц
23:08
МИД предупреждает другие страны, что зерно от РФ может быть украдено в Украине
23:03
"Вы сами подтолкнули": президент Финляндии ответил Кремлю на вступление в НАТО
22:59
Стала вдовой после трех дней в браке: история любви защитников на "Азовстали"
22:47
фотоВ Камышевахе Запорожской области россияне запустили полтора десятка ракет: 1 погибший
22:45
дополненоПолтавщина: РФ нанесла ракетный удар с самолета
22:30
ВИДЕОЗеленский поблагодарил США за ленд-лиз и отдельно 40 миллиардов долларов
22:28
На встрече G7 обсуждали гарантии безопасности для Украины – Зеленский
Все новости...