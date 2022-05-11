Треть домов в Северодонецке уже непригодны к проживанию

Уже 30% домов Северодонецка в Луганской области не пригодны для проживания, сообщили в военной администрации.

Источник: руководитель Северодонецкой военно-гражданской администрации Александр Стрюк

Прямая речь Стрюка: "Процентов 30 домов города уже не будут пригодны для проживания".

Детали: Также он уточнил, что всего повреждено 70% домов.

Напомним: Город Северодонецк остался без газоснабжения в результате российских обстрелов.