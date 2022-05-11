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Десантники оприлюднили відео, як палає збитий "Крокодил" окупантів

Валентина РоманенкоСереда, 11 травня 2022, 11:51
Мі-24. фото ілюстративне

Українські десантники відзначають, що збитий 10 травня російський ударний вертоліт Мі-24, уже 15-тий на їхньому рахунку.

Джерело: пресцентр командування ДШВ

Деталі: Загалом на рахунку ДШВ – вже п'ятнадцять збитих вертольотів противника за час широкомасштабного вторгнення російських військ в Україну.

10 травня в одному з районів виконання завдань, підрозділом протиповітряної оборони 80 окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ з ПЗРК "Stinger" був збитий російський ударний вертоліт Мі-24.

На відео зафіксовано, як палає "Крокодил" окупантів.

Що передувало: 10 травня Протиповітряна оборона України знищила 5 цілей ворога: 4 БПЛА і вертоліт.

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