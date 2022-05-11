Десантники обнародовали видео, как пылает сбитый "Крокодил" оккупантов

Украинские десантники отмечают, что сбитый 10 мая российский ударный вертолет Ми-24, уже 15-й на их счету.

Источник: пресс-центр командования ДШВ

Детали: В общей сложности на счету ДШВ – уже пятнадцать сбитых вертолетов противника за время широкомасштабного вторжения российских войск в Украину.

10 мая в одном из районов выполнения задач, подразделением противовоздушной обороны 80 отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ из ПЗРК "Stinger" был сбит российский ударный вертолет Ми-24.

На видео зафиксировано, как пылает "Крокодил" оккупантов.

Что предшествовало: 10 мая Противовоздушная оборона Украины уничтожила 5 целей врага: 4 БПЛА и вертолет.