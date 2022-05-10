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В очікуванні 200-го літака: ППО мінусує 4 безпілотники і вертоліт

Валентина РоманенкоВівторок, 10 травня 2022, 23:39
В очікуванні 200-го літака: ППО мінусує 4 безпілотники і вертоліт

10 травня Протиповітряна оборона України знищила 5 цілей ворога.

Джерело: речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат

Пряма мова: "Сьогодні уся країна із нетерпінням чекає символічного 200-го літака російських окупантів. Змушені визнати, поки немає. Самі чекаємо, бо не залітають нацисти під пекельний вогонь нашого ЗРВ.

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Тож сьогодні 10 травня протиповітряною обороною Сухопутних військ та Повітряних сил уражено чотири БпЛА "Орлан-10" російських окупантів. А бригада десантно-штурмових військ Збройних сил  України знищила ворожий вертоліт Мі-24. Загалом – п’ять повітряних цілей".

Деталі: Ігнат додав, що авіація Повітряних сил на різних напрямках продовжує завдавати ворогу вогневих ударів із повітря, підтримуючи бойові дії наземних військ.

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